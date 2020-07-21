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21.07.2020 14:05
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«Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» выходят из самоизоляции и начинают работу

Правительство Ленинградской области рассказало о планируемом открытии торговых центров, которые начнут принимать посетителей со следующей недели.

«Администрация Ленобласти, руководство ТЦ «Мега» и Роспотребнадзора договорились о возобновлении работы центров «Парнас» и «Дыбенко» с 27 июля», — сообщает 21 июля издание 47news.

В условиях пандемии торговые центры будут работать с ограничениями. Так, кинотеатры и детские развлекательные площадки будут закрыты, а фуд-корты смогут принимать заказы только навынос.

Кроме того, для посетителей и персонала вводится термометрия. Обязательным условием назван и «контроль за использованием посетителями индивидуальных средств защиты». Также будут введены ограничения на количество посетителей в зависимости от площадей.

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Комментарии (3)

olla
главное, чтобы открыли примерочные.
NikiMagnusson
1) ИКЕА и Ашан и ранее работали
2) Термометрия? как это будет - на входе? Кем производится?
3) Как часто будет проводится дезинфекция?
4) Как будет считаться кол-во посетителей?
Много вопросов...
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