«Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» выходят из самоизоляции и начинают работу
Правительство Ленинградской области рассказало о планируемом открытии торговых центров, которые начнут принимать посетителей со следующей недели.
«Администрация Ленобласти, руководство ТЦ «Мега» и Роспотребнадзора договорились о возобновлении работы центров «Парнас» и «Дыбенко» с 27 июля», — сообщает 21 июля издание 47news.
В условиях пандемии торговые центры будут работать с ограничениями. Так, кинотеатры и детские развлекательные площадки будут закрыты, а фуд-корты смогут принимать заказы только навынос.
Кроме того, для посетителей и персонала вводится термометрия. Обязательным условием назван и «контроль за использованием посетителями индивидуальных средств защиты». Также будут введены ограничения на количество посетителей в зависимости от площадей.