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18.07.2020 17:49
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Генсек ООН указал, что 26 богатейших людей обладают благами половины населения планеты

На Земле 26 человек обладают благами и богатствами половины населения планеты. При этом подавляющее большинство людей живет в условиях неравенства, которое продолжает расти. Об этом 18 июля заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Неравенство — характерная черта нашего времени. Более 70% населения мира живет в условиях растущего неравенства в доходах и богатстве, — отметил генсек. — Двадцати шести самым богатым людям в мире принадлежит столько же благ, сколько половине населения планеты», — цитирует генсека ТАСС.

РИА Новости добавляет, что, по словам генсека, для многих, особенно для коренных народов, мигрантов, беженцев и различных меньшинств, неравенство означает дискриминацию, злоупотребления и отсутствие доступа к правосудию. Такое неравенство является прямым посягательством на права человека, заявил он. По его словам, миллионы людей на всех континентах вышли на улицы, чтобы их голоса были услышаны.

Гутерриш отметил, что пандемия коронавируса поставила развивающиеся страны в уязвимое положение, в то время как развитые страны могут тратить триллионы на поддержку экономики.

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Комментарии (11)

Sibir_5e4d67bbb7aea
вовчег 27?
ТиМуР
Удивил)
у него не вся актуальная информация . Скорей всего ситуация стала ещё «круче» за время активной фазы пандемии.
ООН 🇺🇳 ВОЗ.. все международные существующие организации нуждаются в реформах. Все устарело. Был период, когда у официальных лиц из этих организаций не было рычагов давления на всю несправедливость происходящую . Нынче , дошло до того, что все с кем должны были бороться в ООН сидят теперь в ООН.
Нужно все менять, но делать этого никто не будет. Человечество медленно уверенно двигается вниз в своём развитии. Скоро мир будет один в один напоминать сюжет фильма «Голодные игры».
Где-то ситуация уже подобна . Остальные же локации - вопрос времени.
Но жаль во всей этой истории, больше всего флору и фауну.
Pilat
Это главное условие капитализма.
Без бедных не бывает богатых.
А как говорил еще Ося Бендер - если в мире есть деньги, то есть люди у которых этих денег очень много.
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