Генсек ООН указал, что 26 богатейших людей обладают благами половины населения планеты
На Земле 26 человек обладают благами и богатствами половины населения планеты. При этом подавляющее большинство людей живет в условиях неравенства, которое продолжает расти. Об этом 18 июля заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
«Неравенство — характерная черта нашего времени. Более 70% населения мира живет в условиях растущего неравенства в доходах и богатстве, — отметил генсек. — Двадцати шести самым богатым людям в мире принадлежит столько же благ, сколько половине населения планеты», — цитирует генсека ТАСС.
РИА Новости добавляет, что, по словам генсека, для многих, особенно для коренных народов, мигрантов, беженцев и различных меньшинств, неравенство означает дискриминацию, злоупотребления и отсутствие доступа к правосудию. Такое неравенство является прямым посягательством на права человека, заявил он. По его словам, миллионы людей на всех континентах вышли на улицы, чтобы их голоса были услышаны.
Гутерриш отметил, что пандемия коронавируса поставила развивающиеся страны в уязвимое положение, в то время как развитые страны могут тратить триллионы на поддержку экономики.