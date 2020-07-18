Генсек ООН указал, что 26 богатейших людей обладают благами половины населения планеты

На Земле 26 человек обладают благами и богатствами половины населения планеты. При этом подавляющее большинство людей живет в условиях неравенства, которое продолжает расти. Об этом 18 июля заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.



«Неравенство — характерная черта нашего времени. Более 70% населения мира живет в условиях растущего неравенства в доходах и богатстве, — отметил генсек. — Двадцати шести самым богатым людям в мире принадлежит столько же благ, сколько половине населения планеты», — цитирует генсека ТАСС.

