Мурашко анонсировал регистрацию российской вакцины от коронавируса уже в августе
Министр здравоохранения России рассказал о клинических испытаниях отечественного препарата для борьбы с COVID-19.
«Думаю, что первая регистрация [вакцины] будет где-то в августе», — цитирует 17 июля заявление Михаила Мурашко ТАСС.
По его словам, первые испытания препарата, разработанного Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, показали «хорошие результаты».
В России ведется разработка вакцины против COVID-19 с начала пандемии. Так, над ее созданием трудятся более ста сотрудников «Вектора». На результаты их работы, а также коллег из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России (совместно с Минобороны РФ) и петербургского института вакцин и сывороток ФМБА России правительство РФ возлагает особые надежды. Производство лекарства от COVID-19 планируют запустить в конце лета — начале осени 2020 года.