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17.07.2020 13:07
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Мурашко анонсировал регистрацию российской вакцины от коронавируса уже в августе

Министр здравоохранения России рассказал о клинических испытаниях отечественного препарата для борьбы с COVID-19.

«Думаю, что первая регистрация [вакцины] будет где-то в августе», — цитирует 17 июля заявление Михаила Мурашко ТАСС.

По его словам, первые испытания препарата, разработанного Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, показали «хорошие результаты».

В России ведется разработка вакцины против COVID-19 с начала пандемии. Так, над ее созданием трудятся более ста сотрудников «Вектора». На результаты их работы, а также коллег из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России (совместно с Минобороны РФ) и петербургского института вакцин и сывороток ФМБА России правительство РФ возлагает особые надежды. Производство лекарства от COVID-19 планируют запустить в конце лета — начале осени 2020 года.

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Комментарии (5)

Павел Михайлов
У меня прям мурашки по коже, как подумаю, что они там слепили за 3 месяца. Лекарства ведь годами проверяют обычно.
kuk-vasyusha
Эх мурашко мурашко, а как же ее безопасность?
yaprotiv
украли уже?
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