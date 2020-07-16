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16.07.2020 21:16
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На Лубянке проходят уже традиционные задержания. В автозаки отправились почти 20 человек, поддержавших фигурантов дела «Нового величия»

В Москве во время пикетов у здания ФСБ на Лубянке вечером 16 июля задержали 19 человек. Об этом сообщает «МБХ Медиа».

Пикетировали в поддержку фигурантов дела «Нового величия». Сначала задерживали только тех, кто брал в руки плакат, однако позже в автозаки отправились и некоторые из стоявших рядом. Например, одного молодого человека задержали за «приставания к сотрудникам полиции» - по свидетельствам очевидцев, он пытался играть «в гляделки» с полицейскими.

Группу молодых людей, объединившихся под названием «Новое величие», задержали в марте 2018 года. Им вменяют создание экстремистского сообщества и участие в нём – части 1,2 статьи 282.1 УК. По версии следствия, целью «Нового величия» было «безальтернативное участие в народных восстаниях, революционных действиях, в столкновении с представителями действующего в России режима». Общественность считает преследование фигурантов несправедливым, потому как, по словам участников движения, их намеренно подставил провокатор спецслужб. Летом 2018 года из изолятора выпустили Марию Дубовик, а также Анну Павликову. Меру пресечения изменили на домашний арест. В их защиту по стране проходили «Марши матерей», люди выступали против плохого обращения с девушками, у которых начались проблемы со здоровьем.

Двое фигурантов дела, пошедшие на сделку со следствием, уже осуждены. Это Павел Ребровский, которого приговорили к 2,5 годам колонии, и Рустам Рустамов, получивший полтора года лишения свободы условно.

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Комментарии (4)

Петр Петров
очевидное нарушение законов!!!
ребзя пеняйте на себя, в недалеком будущем!!!
Судья слезам неповерит!!!
ahiir
И туалеты!
krasnonosov
В городах прекрасной России будущего их именами назовут улицы и скверы!
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