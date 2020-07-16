Группу молодых людей, объединившихся под названием «Новое величие», задержали в марте 2018 года. Им вменяют создание экстремистского сообщества и участие в нём – части 1,2 статьи 282.1 УК. По версии следствия, целью «Нового величия» было «безальтернативное участие в народных восстаниях, революционных действиях, в столкновении с представителями действующего в России режима». Общественность считает преследование фигурантов несправедливым, потому как, по словам участников движения, их намеренно подставил провокатор спецслужб. Летом 2018 года из изолятора выпустили Марию Дубовик, а также Анну Павликову. Меру пресечения изменили на домашний арест. В их защиту по стране проходили «Марши матерей», люди выступали против плохого обращения с девушками, у которых начались проблемы со здоровьем.



Двое фигурантов дела, пошедшие на сделку со следствием, уже осуждены. Это Павел Ребровский, которого приговорили к 2,5 годам колонии, и Рустам Рустамов, получивший полтора года лишения свободы условно.

