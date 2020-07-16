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16.07.2020 19:03
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Болельщики смогут вернуться на футбольные стадионы Италии в сентябре

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что возвращение зрителей на стадионы может состояться уже в сентябре.

«Наша осторожность позволила нам возобновить чемпионат и в конечном итоге снова участвовать в соревнованиях, — приводит слова Спадафоры Football Italia. — Общаясь с министром здравоохранения, мы решили продолжать придерживаться этой линии, которая позволила нам возобновить занятия спортом. Мы готовимся к созданию всех условий для открытия стадионов в сентябре. Будут условия, позволяющие ограниченному количеству болельщиков приходить на стадионы».

Чемпионат Италии, прерывавшийся на пандемию, завершится через 2 недели, матчи команд проходят без зрителей.

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