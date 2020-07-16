FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +21
70.80р80.84р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
16.07.2020 11:25
6
Печать

Трамваи и троллейбусы Петербурга оборудовали тревожными кнопками. Дебоширов будет усмирять Росгвардия

Сотрудники вневедомственной охраны взяли под круглосуточный контроль все троллейбусы и трамваи Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по городу и Ленобласти 16 июля.

Подвижной состав «Горэлектротранса» оборудовали кнопками тревожной сигнализации. Если в салоне троллейбуса или трамвая появится агрессивный персонаж, водитель сможет оперативно вызвать патрульный наряд Росгвардии.

В пресс-службе «Горэлектротранса» напомнили, что водителям и кондукторам периодически требуется помощь, чтобы справиться с агрессивными горожанами. В январе прохожий забрался в кабину троллейбуса и с помощью кулаков пытался отвоевать место за рулём. А в Стрельне мужчина с огнетушителем напал на кондуктора.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

krasnonosov
Почему в троллейбусах нет кнопки вызова стюардессы? А в трамваях отсутствуют проводницы, плацкартные и купейные вагоны с бельем?
dedmoroz_5e4d8827384c2
если сверху лить поток негативных новостей и глобально повышать уровень тревожности в обществе, то установка любых кнопок в любом месте проблемы не решит, кроме намыва бабла от монтажа кнопок в офшор//
iphonedimona
Пока эти "гвардейцы" ехали, человек успел банк ограбить. А трамвай за это время успеет до канадской границы доехать.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний