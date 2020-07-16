Трамваи и троллейбусы Петербурга оборудовали тревожными кнопками. Дебоширов будет усмирять Росгвардия

Сотрудники вневедомственной охраны взяли под круглосуточный контроль все троллейбусы и трамваи Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по городу и Ленобласти 16 июля.

Подвижной состав «Горэлектротранса» оборудовали кнопками тревожной сигнализации. Если в салоне троллейбуса или трамвая появится агрессивный персонаж, водитель сможет оперативно вызвать патрульный наряд Росгвардии.

В пресс-службе «Горэлектротранса» напомнили, что водителям и кондукторам периодически требуется помощь, чтобы справиться с агрессивными горожанами. В январе прохожий забрался в кабину троллейбуса и с помощью кулаков пытался отвоевать место за рулём. А в Стрельне мужчина с огнетушителем напал на кондуктора.