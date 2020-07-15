Соколова в суде заставили вспомнить «психотравмирующее воздействие» от Понасенкова, которое стало причиной «страшных событий»

Обвиняемый в убийстве и незаконном хранении оружия историк Олег Соколов назвал травлю со стороны своего научного оппонента Евгения Понасенкова одной из причин, по которой события закончились смертью аспирантки Анастасии Ещенко. На мысль его навел коллега из университета. В качестве свидетеля на заседании по делу Соколова 15 июля был допрошен профессор, доктор исторических наук Анатолий Смолин. Он был научным руководителем Ещенко в аспирантуре, об отношениях с Соколовым ничего не знал, к обоим относился хорошо, назвав девушку талантливой студенткой, а коллегу по факультету — профессионалом.

Отчего-то его показания показались гособвинителю противоречащими тому, что он говорил на допросе у следователя, и прокурор попросил протокол зачитать. Защитник Соколова Сергей Лукьянов возражал, судья встала на сторону гособвинения. Среди прочего прозвучала фраза, что Соколов пренебрежительно общался с людьми. На уточнение от Лукьянова Смолин сообщил, что говорил об этом у следователя в контексте отношений Соколова с Понасенковым, другим коллегам-историкам он высказывал уважение. Сам Смолин уточнил, что назвать Понасенкова историком у него язык не поворачивается, он также употребил слово «дилетант». Адвокат потерпевших Александра Бакшеева спросила Смолина, слышал ли он в 2018 году об избиении Соколовым своей экс-сожительницы. Вопрос вызвал реакцию в Соколове. «Было сказано о каком-то зверском избиении, это чудовищная клевета, которая распространялась моими врагами как часть психотравмирующего воздействия, которое с начала 2018 года обрушилось на меня и на Анастасию. То, которое послужило причиной всех этих страшных событий. Потому что с начала 2018 года Понасенков и его преступная группа организовали травлю», — заявил историк и рассказал про угрозы, взломанные почтовые ящики и расписанный оскорбительными надписями подъезд.