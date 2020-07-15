Коронавирусом за сутки заразились более 220 тысяч человек по всему миру

Число зараженных коронавирусом превысило 13,32 миллиона человек в 188 странах мира. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса от 15 июля.



По информации проекта, в мире инфицированы 13 323 530 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил около 220 тысяч.



Наибольшее число заболевших в США, где заразились более 3,4 миллиона человек. На втором месте Бразилия с 1,9 миллиона заболевших. Индия на третьем месте, там коронавирус диагностировали у 906,7 тысячи человек. Россия на четвертом месте (738,7 тысячи).

