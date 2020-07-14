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14.07.2020 15:09
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Анонимка заставила четыре часа искать в Пулково несуществующую бомбу. Опаздывают десять рейсов

Экстренные службы проверили Пулково и самолёты после письма с угрозой взрыва, которое утром 14 июля получили в петербургском аэропорту. Выходка заставила ждать пассажиров десяти рейсов.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы», полиция и служба авиационной безопасности закончила проверку в 14:20. Ничего взрывоопасного ни в здании терминалов, ни в самолётах не нашли. Все задержанные самолёты к этому времени уже поднялись в небо, аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

Судя по онлайн-табло, анонимка, которая утром пришла на почту Пулково, ощутимо сбила расписание десяти рейсов после 10:30. Вылетов в Ростов, Геленджик, Минеральные Воды, Москву, Краснодар, Калининград, Вологду пришлось ждать от 40 минут до трёх часов.

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Комментарии (1)

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