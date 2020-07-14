Анонимка заставила четыре часа искать в Пулково несуществующую бомбу. Опаздывают десять рейсов
Экстренные службы проверили Пулково и самолёты после письма с угрозой взрыва, которое утром 14 июля получили в петербургском аэропорту. Выходка заставила ждать пассажиров десяти рейсов.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы», полиция и служба авиационной безопасности закончила проверку в 14:20. Ничего взрывоопасного ни в здании терминалов, ни в самолётах не нашли. Все задержанные самолёты к этому времени уже поднялись в небо, аэропорт продолжает работу в штатном режиме.
Судя по онлайн-табло, анонимка, которая утром пришла на почту Пулково, ощутимо сбила расписание десяти рейсов после 10:30. Вылетов в Ростов, Геленджик, Минеральные Воды, Москву, Краснодар, Калининград, Вологду пришлось ждать от 40 минут до трёх часов.