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14.07.2020 14:16
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Начальника снабженцев РЖД в Петербурге поймали на мечтах о миллионной взятке

Начальник филиала РЖД в Петербурге попал под статью о взяточничестве после обещаний поспособствовать победе в аукционах. В благодарность за продвижение бизнеса якобы запросил больше 1,5 млн, но взять деньги так и не успел.

Как сообщает Следственный комитет России 14 июля, в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР возбуждено дело о покушении на взятку в особо крупном размере в отношении начальника Октябрьского центра организации закупок. Это структура филиала РЖД — Центральной дирекции закупок и снабжения, которая ведает материально-техническим обеспечением компании.

По версии следствия, начальник в июле через посредника посулил победу в аукционах фирме, которая рассчитывала получить контракт на техобслуживание участков Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению. Помощь оценил в 1 миллион 690 тысяч рублей.

Получить деньги не удалось: накануне должностное лицо филиала Российских железных дорог задержали сотрудники УФСБ по Петербургу и области. Как сказано на сайте РЖД, начальником Октябрьского центра организации закупок является Александр Сулла.

СК РФ

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Комментарии (1)

260928241
Стекла боковые разбиты , прятался .
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