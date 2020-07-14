Начальника снабженцев РЖД в Петербурге поймали на мечтах о миллионной взятке
Начальник филиала РЖД в Петербурге попал под статью о взяточничестве после обещаний поспособствовать победе в аукционах. В благодарность за продвижение бизнеса якобы запросил больше 1,5 млн, но взять деньги так и не успел.
Как сообщает Следственный комитет России 14 июля, в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР возбуждено дело о покушении на взятку в особо крупном размере в отношении начальника Октябрьского центра организации закупок. Это структура филиала РЖД — Центральной дирекции закупок и снабжения, которая ведает материально-техническим обеспечением компании.
По версии следствия, начальник в июле через посредника посулил победу в аукционах фирме, которая рассчитывала получить контракт на техобслуживание участков Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению. Помощь оценил в 1 миллион 690 тысяч рублей.
Получить деньги не удалось: накануне должностное лицо филиала Российских железных дорог задержали сотрудники УФСБ по Петербургу и области. Как сказано на сайте РЖД, начальником Октябрьского центра организации закупок является Александр Сулла.
СК РФ