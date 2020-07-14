Начальник филиала РЖД в Петербурге попал под статью о взяточничестве после обещаний поспособствовать победе в аукционах. В благодарность за продвижение бизнеса якобы запросил больше 1,5 млн, но взять деньги так и не успел.



Как сообщает Следственный комитет России 14 июля, в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР возбуждено дело о покушении на взятку в особо крупном размере в отношении начальника Октябрьского центра организации закупок. Это структура филиала РЖД — Центральной дирекции закупок и снабжения, которая ведает материально-техническим обеспечением компании.