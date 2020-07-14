Мэр Хабаровска прокомментировал протесты из-за ареста Фургала. «Такие митинги в городе не нужны»

Мэр Хабаровска единоросс Сергей Кравчук заявил, что акции протеста из-за ареста губернатора края Сергея Фургала могут быть источником распространения коронавируса. Об этом 14 июля пишет местный портал DVHab . «Такие митинги в городе не нужны. Они противозаконны и пагубно влияют на здоровье всех тех, кто принимает в них участие. Ведь, по статистике, один носитель коронавируса заражает шестерых-семерых в толпе. Хорошо, если там не было больных, но я в этом не уверен», — заявил Кравчук. Кравчук указал на «законные способы, через которые можно выражать свои протесты и доносить до власти свои пожелания». «А то, что происходит сейчас, — это неразумно и губительно, в первую очередь для своего здоровья», — сказал Кравчук.

После ареста Фургала в Хабаровске и других городах края начались несанкционированные акции протеста. По данным МВД, в первый день в них участвовали от 10 тысяч до 12 тысяч человек. По данным местных СМИ, на улицы вышли около 35 тысяч человек, а митинг стал самым массовым в истории региона.



Ранее стало известно, что арестованный по подозрению в организации убийств предпринимателей и покушений на них губернатор Хабаровского края Сергей Фургал может быть отправлен в отставку до четверга, 16 июля. ЛДПР уже определилась с кандидатами на его пост.

