На перевале Дятлова ликвидировали пожар. Специалистов к туристическим тропам перебрасывали по воздуху
На перевале Дятлова потушили пожар площадью 40 гектаров. Огонь распространился от туристической тропы. Очаг обнаружили с помощью мониторинга из космоса.
Как 13 июля пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение властей Свердловской области, на месте работали 11 десантников-пожарных Уральской авиабазы. К возгоранию их пришлось перекидывать с помощью вертолёта.
На перевале зимой 1959 года погибла туристическая группа под руководством Игоря Дятлова. Произошедшее многие годы считали загадочным происшествием, а исследователи выдвигали различные версии гибели группы. По некоторым из них, туристы, которые на лыжах двигались по маршруту Свердловск — Ивдель — Отортен, могли попасть в зону испытания ракетного вооружения, встретиться с агрессивными местными охотниками или быть убитыми спецслужбами. Поход был посвящен XXI съезду КПСС и должен был длиться 15 дней.
Расследование было возобновлено спустя 60 лет по требованию родственников. 11 июля Генпрокуратура объявила об окончании отработки всех 75 версий случившегося и о том, что девять туристов не пережили схода лавины. 12 июля умер главный свидетель по делу о гибели на перевале. Именно он в 1959 году обнаружил палатку и первые тела.
С выводами Генпрокуратуры не согласились в Фонде памяти группы Дятлова. Тут заявили, что специалисты проигнорировали техногенную версию гибели путешественников, «хотя это очевидно: умерли все почти в одно время».