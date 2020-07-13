На перевале Дятлова ликвидировали пожар. Специалистов к туристическим тропам перебрасывали по воздуху

На перевале Дятлова потушили пожар площадью 40 гектаров. Огонь распространился от туристической тропы. Очаг обнаружили с помощью мониторинга из космоса.

Как 13 июля пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение властей Свердловской области, на месте работали 11 десантников-пожарных Уральской авиабазы. К возгоранию их пришлось перекидывать с помощью вертолёта.

На перевале зимой 1959 года погибла туристическая группа под руководством Игоря Дятлова. Произошедшее многие годы считали загадочным происшествием, а исследователи выдвигали различные версии гибели группы. По некоторым из них, туристы, которые на лыжах двигались по маршруту Свердловск — Ивдель — Отортен, могли попасть в зону испытания ракетного вооружения, встретиться с агрессивными местными охотниками или быть убитыми спецслужбами. Поход был посвящен XXI съезду КПСС и должен был длиться 15 дней.