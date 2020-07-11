На удаленку в Карибское море. Барбадос предлагает годовые визы для трудящихся

Об этом 11 июля пишет CNBC со ссылкой на премьер-министра. Миа Моттли заявила, что страна планируют ввести новый тип визы под названием Barbados Welcome Stamp. Границы Барбадоса открываются с 12 июля, визу придумали для жителей Европы, США и других регионов, которые не могут путешествовать из-за коронавируса. Она предполагает многократный въезд в течение года - то есть можно работать удаленно на Барбадосе и периодически возвращаться домой чтобы навестить родственников.

Правительство островного государства Барбадос заманивает иностранцев годовой визой. Она придумана специально для тех, кто работает удаленно.

Приехать (было бы на чем) могут и россияне. Для въезда в страну необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позже чем за 72 часа до въезда.



За время пандемии на острове заразились 98 человек.

