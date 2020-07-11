На удаленку в Карибское море. Барбадос предлагает годовые визы для трудящихся
Правительство островного государства Барбадос заманивает иностранцев годовой визой. Она придумана специально для тех, кто работает удаленно.
Об этом 11 июля пишет CNBC со ссылкой на премьер-министра. Миа Моттли заявила, что страна планируют ввести новый тип визы под названием Barbados Welcome Stamp. Границы Барбадоса открываются с 12 июля, визу придумали для жителей Европы, США и других регионов, которые не могут путешествовать из-за коронавируса. Она предполагает многократный въезд в течение года - то есть можно работать удаленно на Барбадосе и периодически возвращаться домой чтобы навестить родственников.
Приехать (было бы на чем) могут и россияне. Для въезда в страну необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позже чем за 72 часа до въезда.
За время пандемии на острове заразились 98 человек.