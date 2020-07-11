Роскосмос снова беседует с Маском в соцсетях. Обсуждают Королёва

Основатель SpaceX написал в Twitter, что побеседовал с семьей советского конструктора Сергея Королева и сделал ему комплимент. Роскосмос поправил коллегу.
Илон Маск написал о беседе с семьей конструктора 11 июля и отметил, что он был одним из лучших. Фамилию советского ученого он написал трижды, два раза на русском языке, освоив буквы «ё» и «ь».
He was the best https://t.co/bPhI3RvsL7— Государственная корпорация РОСКОСМОС (@Rogozin) July 11, 2020
Роскосмос не смог пройти мимо и вставил свое слово - «He was the best» (Он был лучшим), написали представители российской госкорпорации.
Детали беседы Маска с Королёвыми не приводятся.