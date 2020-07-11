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11.07.2020 12:12
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Роскосмос снова беседует с Маском в соцсетях. Обсуждают Королёва

Основатель SpaceX написал в Twitter, что побеседовал с семьей советского конструктора Сергея Королева и сделал ему комплимент. Роскосмос поправил коллегу.

Илон Маск написал о беседе с семьей конструктора 11 июля и отметил, что он был одним из лучших. Фамилию советского ученого он написал трижды, два раза на русском языке, освоив буквы «ё» и «ь».

Роскосмос не смог пройти мимо и вставил свое слово - «He was the best» (Он был лучшим), написали представители российской госкорпорации.

Детали беседы Маска с Королёвыми не приводятся.

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Комментарии (7)

kuk-vasyusha
Журналисты строить ракеты и не должны, их задача бла-бла-бла
261868251
Вот так и выдается государственная тайна. Найдется завтра энергичный следачок в органах и быстро предъявит "экспертизу" о том, что "ё" в фамилии "основоположника" составляла государственную тайну, враждебному разуму недоступную и предательским образом в Твиттере врагу выданная. И никто возразить не посмеет - не останется скоро "дерзких".
***_555
Не зря бюджет пожирают, большое дело делают.
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