Петербург снова на втором месте по приросту коронавирусных больных. По стране больше 6 тысяч случаев

По данным оперативного штаба на утро 11 июля в России зафиксировано 6611 новых случаев заражения коронавирусом. В Петербурге прирост почти в триста заболевших.

Тесты на коронавирус показали положительный результат для 296 жителей Петербурга, выписали из больниц 181 пациента. Всего за время пандемии в городе зафиксировано 27277 зараженных, больше 21 тысячи поправились. Суточный прирост заболевших вновь поставил Северную столицу на второе место.

По стране зафиксировано 6611 зараженных, поправились за сутки 8378 человек.