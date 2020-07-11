FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +19
71.23р80.27р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
11.07.2020 10:40
29
Печать

Петербург снова на втором месте по приросту коронавирусных больных. По стране больше 6 тысяч случаев

По данным оперативного штаба на утро 11 июля в России зафиксировано 6611 новых случаев заражения коронавирусом. В Петербурге прирост почти в триста заболевших.

Тесты на коронавирус показали положительный результат для 296 жителей Петербурга, выписали из больниц 181 пациента. Всего за время пандемии в городе зафиксировано 27277 зараженных, больше 21 тысячи поправились. Суточный прирост заболевших вновь поставил Северную столицу на второе место.

По стране зафиксировано 6611 зараженных, поправились за сутки 8378 человек.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (29)

kuk-vasyusha
Статистике верить, плохая привычка
Алекс99
Если на сайте стопкоронавирус.рф посмотреть графики на разным регионам, то в Москве, несмотря на первое место, ежедневное число новых заболевших после плато стабильно идет вниз. А вот в Петербурге после плато стабильно идет вверх.
Но местная власть уже ничего не может с этим поделать, как бы она ни старалась. Она настолько дискредитировала себя предыдущими проваленными мероприятиями, что слушать ее население уже не будет.

Уважаемые читатели в возрасте 40+, старайтесь всё-таки себя беречь, пожалуйста. Боюсь, что кроме себя самих, больше вам надеяться не на кого.
***_555
Это результаты Обнуления.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний