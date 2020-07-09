Вслед за главой Хабаровского края Фургалом задержаны его коллеги по партии из местного парламента

Два депутата Хабаровской думы от партии ЛДПР задержаны по подозрению в мошенничестве. К ним пришли после главы региона Сергея Фургала.



Об этом 9 июля пишет РИА Новости со ссылкой на близкий к следствию источник. Называются фамилии парламентариев — Козлов и Кузнецов. Их подозревают в мошенничестве, подробности не раскрываются. В ЛДПР уже заявили, что исключать депутатов из партии не планируют.

Их соратник по партии, Сергей Фургал, ранее был доставлен в Москву, следствие просит арестовать его по делу об организации убийства и покушения на него. Глава фракции Владимир Жириновский заявил, что готов вместе со всеми соратниками покинуть Государственную думу. По его версии, Фургала сняли потому, что он отказался возить в Москву коробки с деньгами.