«Мы вам дали Конституцию, а вы нам наручники на руки!» Жириновский вспомнил Сталина, говоря о задержании губернатора Фургала, и пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе выступления в Госдуме эмоционально отреагировал на задержание члена партии, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Как сообщает 9 июля Znak.com, Жириновский заявил, что его якобы «уговаривали», чтобы Фургал покинул свой пост. Губернатор, по словам лидера ЛДПР, «отказался возить коробки (с деньгами. — Прим. ред.) в Москву», что и могло стать причиной задержания.



«Вы просили у нас Конституцию, мы вам дали Конституцию! А вы нам наручники на руки! Как при Сталине действуете», — заявил Жириновский.

