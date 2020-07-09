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09.07.2020 12:29
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«Мы вам дали Конституцию, а вы нам наручники на руки!» Жириновский вспомнил Сталина, говоря о задержании губернатора Фургала, и пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе выступления в Госдуме эмоционально отреагировал на задержание члена партии, губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Как сообщает 9 июля Znak.com, Жириновский заявил, что его якобы «уговаривали», чтобы Фургал покинул свой пост. Губернатор, по словам лидера ЛДПР, «отказался возить коробки (с деньгами. — Прим. ред.) в Москву», что и могло стать причиной задержания.

«Вы просили у нас Конституцию, мы вам дали Конституцию! А вы нам наручники на руки! Как при Сталине действуете», — заявил Жириновский.

Он также сказал, что вся фракция ЛДПР может сложить полномочия в знак протеста против задержания Фургала. Напомним, ранее Жириновский сказал, что губернатора не исключат из партии «никогда».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин немедленно ответил лидеру ЛДПР: «Эмоции не лучший помощник. Для любой фракции любой партии ситуация, которую Владимир Вольфович обсуждал, неприятная. Сегодня эта ситуация произошла с губернатором Хабаровского края. Обвинение очень серьезное, правоохранительные органы сделали все правильно».

Напомним, в ночь на 9 июля Сергея Фургала задержали сотрудники ФСБ по делу об организации убийств предпринимателей региона в 2004–2005 годах. По данным в СМИ, в уголовном деле есть эпизоды об убийствах предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году, а также о покушении на амурского предпринимателя Александра Смольского. РБК добавляет, что Фургала также проверяют на причастность к убийствам предпринимателей Александра Адамова и Романа Сандалова.

Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году, победив во втором туре действующего главу региона, кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта. До этого он был депутатом Госдумы трех созывов. Фургал является членом ЛДПР.

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Комментарии (20)

Yar_Petr
показуха и ничего более.
f0ntan
Из думы не уйдет, что он дурак? Но начнет голосовать против партии власти, превратившись в оппозицию. Ведь раньше он всегда поддерживал принимаемые в едре решения.
UginS
да не уйдёт он из госдумы. кто же от такой кормушки добровольно уйдёт.
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