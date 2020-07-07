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07.07.2020 12:41
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В Петербурге ФСБ проводит 10 обысков у импортеров электроники для российской «оборонки»

После статьи «Фонтанки» о подозрительных поставках электроники предприятиям ВПК в Петербурге возбудили уголовное дело. Бывших и действующих топ-менеджеров компании «ЭКБ-Нева» обыскивают в поисках 55 миллионов рублей.

Как стало известно «Фонтанке», с утра 7 июля оперативники УФСБ Петербурга и области и сотрудники региональной полиции проводят десять обысков в квартирах предпринимателей и бухгалтеров известного импортера электроники «ЭКБ-Нева». В качестве свидетелей по делу о покушении на хищение бюджетных средств проходят гендиректор компании Вадим Лысенко и бывший замдиректора по экономике Кирилл Селеня.

Уголовное дело возбуждено по заявлению Научного центра прикладной термодинамики. Предприятие разрабатывает научно-техническую продукцию для особо сложных объектов военной техники. Из-за сложностей с импортозамещением оно было вынуждено приобретать у «ЭКБ-Нева» электронные компоненты. По условиям договора, импортная продукция должна проходить испытания и сертификацию, но, по версии следствия, на этом неустановленные лица экономили.

«ЭКБ-Нева» регулярно участвует в тендерах на поставку электронных компонентов. Среди ее заказчиков, по данным СПАРК, — НИИ Телевидения, Крыловский государственный научный центр, НПП «Сигнал». Выручка от продажи в 2018 году составила 318 миллионов рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

bazafaka
Путинские репрессии начались. Через одну новость - того задержали, этого арестовали.
Pilat
Судя по выручке на сертификацию бала просто не хватает.
Вообще в контескте того, что сами покупатели не могут произвести такую продукцию, возникает вопрос - а как они собрались её сертифицировать?
Это просто бредовые требования и конечно импортер их не исполнял.
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