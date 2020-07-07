В Петербурге ФСБ проводит 10 обысков у импортеров электроники для российской «оборонки»

После статьи «Фонтанки» о подозрительных поставках электроники предприятиям ВПК в Петербурге возбудили уголовное дело. Бывших и действующих топ-менеджеров компании «ЭКБ-Нева» обыскивают в поисках 55 миллионов рублей.



Как стало известно «Фонтанке», с утра 7 июля оперативники УФСБ Петербурга и области и сотрудники региональной полиции проводят десять обысков в квартирах предпринимателей и бухгалтеров известного импортера электроники «ЭКБ-Нева». В качестве свидетелей по делу о покушении на хищение бюджетных средств проходят гендиректор компании Вадим Лысенко и бывший замдиректора по экономике Кирилл Селеня.

