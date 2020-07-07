В Петербурге ФСБ проводит 10 обысков у импортеров электроники для российской «оборонки»
После статьи «Фонтанки» о подозрительных поставках электроники предприятиям ВПК в Петербурге возбудили уголовное дело. Бывших и действующих топ-менеджеров компании «ЭКБ-Нева» обыскивают в поисках 55 миллионов рублей.
Как стало известно «Фонтанке», с утра 7 июля оперативники УФСБ Петербурга и области и сотрудники региональной полиции проводят десять обысков в квартирах предпринимателей и бухгалтеров известного импортера электроники «ЭКБ-Нева». В качестве свидетелей по делу о покушении на хищение бюджетных средств проходят гендиректор компании Вадим Лысенко и бывший замдиректора по экономике Кирилл Селеня.
Уголовное дело возбуждено по заявлению Научного центра прикладной термодинамики. Предприятие разрабатывает научно-техническую продукцию для особо сложных объектов военной техники. Из-за сложностей с импортозамещением оно было вынуждено приобретать у «ЭКБ-Нева» электронные компоненты. По условиям договора, импортная продукция должна проходить испытания и сертификацию, но, по версии следствия, на этом неустановленные лица экономили.
«ЭКБ-Нева» регулярно участвует в тендерах на поставку электронных компонентов. Среди ее заказчиков, по данным СПАРК, — НИИ Телевидения, Крыловский государственный научный центр, НПП «Сигнал». Выручка от продажи в 2018 году составила 318 миллионов рублей.