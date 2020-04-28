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28.04.2020 18:40
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Недружественное проникновение. В Петербурге ФСБ заинтересовалась поставкой иностранной электроники предприятиям ВПК

В офис петербургского поставщика электронных компонентов для «оборонки» пришли сотрудники ФСБ и МВД. Они усомнились в легальности эксплуатации военной разведкой комплексов с иностранной «начинкой».

Как стало известно «Фонтанке» 28 апреля, накануне оперативники провели обследование офиса компании «ЭКБ-Нева», которая специализируется на поставках электронных компонентов и оборудования предприятиям промышленности, ВПК, науки.

Электронику «ЭКБ-Нева», в том числе, закупает за рубежом. Для ее внедрения в российскую «оборонку» необходима сертификация, для чего проводятся испытания.

Как считают в спецслужбе, «ЭКБ-Нева» по меньшей мере частично не осуществляла сертификацию поставляемых контрагентам компонентов. В офисе компании оперативники искали следы фальсификации документов и денежных средств, выделенных на испытания зарубежной продукции.

«ЭКБ-Нева» регулярно участвует в тендерах на поставку электронных компонентов. Среди ее заказчиков, по данным СПАРК, — НИИ Телевидения, Крыловский государственный научный центр, НПП «Сигнал». Выручка от продажи в 2018 году составила 318 миллионов рублей.

По данным «Фонтанки», предметом особого изучения ФСБ стал договор поставки электронных компонентов между «ЭКБ-Нева» и расположенным в Петербурге Научным центром прикладной электродинамики (НЦ ПЭ). Это предприятие разрабатывает научно-техническую продукцию для особо сложных объектов военной техники. «НЦ ПЭ», например, изготавливает и поставляет блоки управления, спецвычислители, имитаторы сигнала крупному поставщику Минобороны — научно-производственному предприятию «Спец-радио» в Белгороде. Оно создает комплексы радиотехнических разведки и контроля. По версии ФСБ, предприятие поставляло военным изделия с несертифицированными компонентами.

Генеральный директор «ЭКБ-Нева» Вадим Лысенко на звонок «Фонтанки» ответил, но взял паузу для комментария, предварительно поинтересовавшись, кто сообщил редакции информацию о визите ФСБ. Телефон акционера «Спец-радио» Кирилла Селени, ранее работавшего в НЦ ПЭ заместителем директора по экономическим вопросам (при нем заключался изучаемый спецслужбой договор поставки), отключен.

Доследственную проверку проводит ГУ МВД Петербурга и области.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Валерий Богданов
Здрасте , ФСБ проснулось и обнаружило , что электронные комплектующие для ВПК закупают за границей. Чудес на свете не бывает , если отечественные предприятия , выпускавшие электронные комплектующие ," умерли", то снабженцы стали за валюту покупать нужные комплектующие за рубежом и эта практика существует много лет. ФСБ полезно проверить происхождение не только электроники , но и гаек с болтами , их тоже много иностранного производства с непонятным качеством.
260566471
Врать стране прекратите ! Если еще осталась какие то заводы,то электронные компоненты по безумным ценам в России ( Зеленоград). За 20 лет "недообнуления" развалено практически Все. Я с этой электроникой ( не оборонкой) работаю...но прекрасно знаю, что и в наши ответственные блоки ставится. Для это нужно было выделять денег не на "мегапроекты", а строить "силиконовую долину" реальную и заводы, а не"распил - Сколково". Что сделал со страной этот кооператив ....кошмар.
alexadmin
Бгг. Выключаем всю современную военку (советские танки продолжают ездить) и на вопрос солнцеликого "что за?" показываем пальцем на лубянку: "Они запретили".
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