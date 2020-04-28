Недружественное проникновение. В Петербурге ФСБ заинтересовалась поставкой иностранной электроники предприятиям ВПК

В офис петербургского поставщика электронных компонентов для «оборонки» пришли сотрудники ФСБ и МВД. Они усомнились в легальности эксплуатации военной разведкой комплексов с иностранной «начинкой».



Как стало известно «Фонтанке» 28 апреля, накануне оперативники провели обследование офиса компании «ЭКБ-Нева», которая специализируется на поставках электронных компонентов и оборудования предприятиям промышленности, ВПК, науки.



Электронику «ЭКБ-Нева», в том числе, закупает за рубежом. Для ее внедрения в российскую «оборонку» необходима сертификация, для чего проводятся испытания.

