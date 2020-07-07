Подозреваемого в финансировании запрещенной на территории России террористической организации задержали на Васильевском острове. Петербуржец, который ранее занимался грузоперевозками, теперь, по версии следствия, покупал билеты будущим бойцам ИГИЛ (организация запрещена и признана террористической на территории РФ).

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 7 июля, 31-летний житель Петербурга был взят в 7 утра 2 июля в своей квартире на улице Беринга. Для задержания подозреваемого были привлечены бойцы спецназа Росгвадрии, которым пришлось стучать в дверь кувалдой перед тем, как им открыли.

По версии следствия, до марта 2019 года задержанный был легальным бизнесменом, а потом связался с исламистами и «с целью финансирования запрещенной деятельности перевел около 206,6 тысячи рублей на банковский счет гражданина, находящегося на территории другого иностранного государства».



В квартире у мужчины нашли литературу экстремистского характера, а также порядка 1,5 миллионов рублей, предназначенных для финансирования запрещенной деятельности.



ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).



Подозреваемый заключен под стражу.

