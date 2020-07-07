FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +18
71.34р80.56р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
07.07.2020 11:30
4
Печать

В Петербурге полиция и УФСБ задержали подозреваемого в отправке россиян в Сирию. В дверь к нему стучались кувалдой

Подозреваемого в финансировании запрещенной на территории России террористической организации задержали на Васильевском острове. Петербуржец, который ранее занимался грузоперевозками, теперь, по версии следствия, покупал билеты будущим бойцам ИГИЛ (организация запрещена и признана террористической на территории РФ).

ГУ МВД по Петербургу и области

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 7 июля, 31-летний житель Петербурга был взят в 7 утра 2 июля в своей квартире на улице Беринга. Для задержания подозреваемого были привлечены бойцы спецназа Росгвадрии, которым пришлось стучать в дверь кувалдой перед тем, как им открыли.

По версии следствия, до марта 2019 года задержанный был легальным бизнесменом, а потом связался с исламистами и «с целью финансирования запрещенной деятельности перевел около 206,6 тысячи рублей на банковский счет гражданина, находящегося на территории другого иностранного государства».

В квартире у мужчины нашли литературу экстремистского характера, а также порядка 1,5 миллионов рублей, предназначенных для финансирования запрещенной деятельности.

ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

Подозреваемый заключен под стражу.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

AEG
"В Петербурге полиция и УФСБ задержали подозреваемого в отправке россиян в Сирию."©

Прочитав название статьи, я уж было подумал, что свершилось чудо , закон в отношении наемников начал наконец-то действовать и пришли к одному из нанимавших "вагнеровцев".
pitmenspb
Он их в контейнерах что ли отправлять собирался?
ash364
Что там ни полторашку можно нафинансировать?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний