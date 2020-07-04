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04.07.2020 20:41
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Американка установила рекорд, съев 48,5 хот-догов за 10 минут. Показываем, как это было

Американка Мики Судо установила новый женский рекорд во время ежегодного поедания хот-догов на скорость в Нью-Йорке. За 10 минут она сумела вместить в себя и проглотить 48 с половиной штук.

Трансляцию вёл телеканал ESPN. Соревнования проводятся каждое 4 июля, в День независимости США. Первое состязание по поеданию любимого американского фастфуда прошло в 1916 году. Тогда ирландец Джим Маллен на спор съел 13 сосисок за 12 минут. С тех пор конкурс проводился регулярно и прерывался лишь в годы Второй мировой войны.

Турнир среди женщин начали проводить с 2011 года. Как правило, он проводится у закусочной Nathan's Famous, что на углу Сёрф и Стилвел авеню в Бруклине. Погода обычно жаркая. В этот раз американцы ели хот-доги в прохладном помещении. Это, по мнению организаторов, могло отразиться на улучшении показателей. мики Судо — бессменная победительница турнира с 2014 года, в прошлом году ей удалось съесть только 31 хот-дог.

«Я побила рекорд. Конечно, я хотела бы, чтобы все, кто болел за меня, были здесь», - сказала Судо по итогам конкурса, отметив, что чувствует себя хорошо.

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