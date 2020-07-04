Американка установила рекорд, съев 48,5 хот-догов за 10 минут. Показываем, как это было
Американка Мики Судо установила новый женский рекорд во время ежегодного поедания хот-догов на скорость в Нью-Йорке. За 10 минут она сумела вместить в себя и проглотить 48 с половиной штук.
Трансляцию вёл телеканал ESPN. Соревнования проводятся каждое 4 июля, в День независимости США. Первое состязание по поеданию любимого американского фастфуда прошло в 1916 году. Тогда ирландец Джим Маллен на спор съел 13 сосисок за 12 минут. С тех пор конкурс проводился регулярно и прерывался лишь в годы Второй мировой войны.
Турнир среди женщин начали проводить с 2011 года. Как правило, он проводится у закусочной Nathan's Famous, что на углу Сёрф и Стилвел авеню в Бруклине. Погода обычно жаркая. В этот раз американцы ели хот-доги в прохладном помещении. Это, по мнению организаторов, могло отразиться на улучшении показателей. мики Судо — бессменная победительница турнира с 2014 года, в прошлом году ей удалось съесть только 31 хот-дог.
«Я побила рекорд. Конечно, я хотела бы, чтобы все, кто болел за меня, были здесь», - сказала Судо по итогам конкурса, отметив, что чувствует себя хорошо.
🌭 SEVEN STRAIGHT TITLES 🌭— ESPN (@espn) July 4, 2020
Miki Sudo dominated the field, setting a women's record by eating 48.5 hot dogs and buns in 10 minutes 🤯 pic.twitter.com/dDdAnTJyla