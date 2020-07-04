Американка Мики Судо установила новый женский рекорд во время ежегодного поедания хот-догов на скорость в Нью-Йорке. За 10 минут она сумела вместить в себя и проглотить 48 с половиной штук.



Трансляцию вёл телеканал ESPN. Соревнования проводятся каждое 4 июля, в День независимости США. Первое состязание по поеданию любимого американского фастфуда прошло в 1916 году. Тогда ирландец Джим Маллен на спор съел 13 сосисок за 12 минут. С тех пор конкурс проводился регулярно и прерывался лишь в годы Второй мировой войны.

