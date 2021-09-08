Более 20 художников, фотографов и концептуалистов, относящих себя к творческому объединению #БезДатые, стали авторами новой выставки, вернисаж которой прошел 8 сентября в общественном пространстве «Линии» на Васильевском острове. Экспозиция посвящена 150-летию сосиски в тесте.
Выбор даты обосновали исторически.
«По одной из версий, внук мясника Ланера изобрел немецкую версию сосисок в тесте, известную как Wűrstchen im Schlafrock» — «сосиска в ночной рубашке», в 1905 году, однако доподлинно известно, что другой выходец из Германии, Натан Фельтман, иммигрировав в США, открыл на Кони-Айленде свой ларек, где начал подавать сосиски в булочках, в 1871 году. Именно эту дату мы и берем за основу», — рассказали организаторы.
Насчет появления хот-дога в СССР они провели историческое изыскание и уверяют, что сосиску в тесте привез в страну Хрущев в 1959 году, продегустировав блюдо на приеме у Эйзенхауэра. При этом, со ссылкой на деятелей общепита, авторы проекта заверяют: теперь сосиска в тесте входит в десятку самых популярных и востребованных изделий.
На вернисаже выставки его тоже употребляли, но в первую очередь — визуально: глядя на плакаты, картины, карикатуры, текстиль и скульптуру. Самые отчаянные были готовы сами превратиться в хот-дог — в рамках перформанса, ради которого пришлось расстаться с шевелюрой.