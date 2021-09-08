Более 20 художников, фотографов и концептуалистов, относящих себя к творческому объединению #БезДатые, стали авторами новой выставки, вернисаж которой прошел 8 сентября в общественном пространстве «Линии» на Васильевском острове. Экспозиция посвящена 150-летию сосиски в тесте.



Выбор даты обосновали исторически.



«По одной из версий, внук мясника Ланера изобрел немецкую версию сосисок в тесте, известную как Wűrstchen im Schlafrock» — «сосиска в ночной рубашке», в 1905 году, однако доподлинно известно, что другой выходец из Германии, Натан Фельтман, иммигрировав в США, открыл на Кони-Айленде свой ларек, где начал подавать сосиски в булочках, в 1871 году. Именно эту дату мы и берем за основу», — рассказали организаторы.

