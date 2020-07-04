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04.07.2020 15:55
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На Петроградской петербуржцы выстроились в очередь за прекрасным. И это не одежда

Петербуржцы готовы проводить время в очереди не только ради одежды. Желающие попасть в Ботанический сад вынуждены ожидать.

Длинную вереницу людей на улице Профессора Попова наблюдал редактор «Фонтанки» 4 июля. Около 30 человек хотели прогуляться по Ботаническому саду.

В справочной организации уточнили, что ограничений на вход нет, но с собой гости должны иметь маску.

Фото: Фонтанка.Ру

Ранее петербуржцы брали штурмом магазины Zara и Uniqlo.

Фото: Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

260569221
За прекрасным???
Я думал к жрицам любви очередь)))
krasnonosov
А ведь когда-то, что бы выйти в сад требовалось всего только лишь выйти из дома на крыльцо, а что бы съесть спелую грушу, вишню или яблоко, нужно было лишь протянуться из окна дома до ближайшей ветки и сорвать плод.
Annonym
Да вы лучше ответьте Фонтаночка Местным жителям у которых нет Лишнего Примерно Косарика на посящение Ботанического открыли ли Лапухинский Сквер ?

А Насчет Ботанического Сада Территория которого относится к Памятникам ООН И Юнеско или что то Такое , почему Угол Сквера что у Моста уже Почти 10 лет не может быть Рекоструирован ?
ибо как там все Разрыли лет так 5 - 6 назад так никакой Активности кроме Новых Занавесок из Полиэтилена на Заборе не появляется и не наблюдается Странно это ...
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