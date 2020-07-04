Annonym 04 Июл 2020 в 16:01 04 Июл 2020 в 16:01

Да вы лучше ответьте Фонтаночка Местным жителям у которых нет Лишнего Примерно Косарика на посящение Ботанического открыли ли Лапухинский Сквер ?



А Насчет Ботанического Сада Территория которого относится к Памятникам ООН И Юнеско или что то Такое , почему Угол Сквера что у Моста уже Почти 10 лет не может быть Рекоструирован ?

ибо как там все Разрыли лет так 5 - 6 назад так никакой Активности кроме Новых Занавесок из Полиэтилена на Заборе не появляется и не наблюдается Странно это ...