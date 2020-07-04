На Петроградской петербуржцы выстроились в очередь за прекрасным. И это не одежда
Петербуржцы готовы проводить время в очереди не только ради одежды. Желающие попасть в Ботанический сад вынуждены ожидать.
Длинную вереницу людей на улице Профессора Попова наблюдал редактор «Фонтанки» 4 июля. Около 30 человек хотели прогуляться по Ботаническому саду.
В справочной организации уточнили, что ограничений на вход нет, но с собой гости должны иметь маску.
Ранее петербуржцы брали штурмом магазины Zara и Uniqlo.