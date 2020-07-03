Большинство в масках — хотя не у всех средства защиты надеты как положено. Социальная дистанция тоже отнюдь не всегда идеально. Магазин Uniqlo в «Доме Мод» открылся в конце 2019 года. До ухода на «карантин» в примерочные также выстраивались очереди, отмечают постоянные посетители, но сейчас люди вынуждены ждать на улице из-за того, что число посетителей внутри помещения ограничено.

Смольный разрешил возобновить работу непродовольственным магазинам площадью до 400 кв м с отдельным входом с 8 июня. Магазинам в ТЦ работать по-прежнему запрещено. Ранее главным местом модного паломничества стал флагман испанской Zara на Невском проспекте.