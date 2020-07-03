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03.07.2020 16:28
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Не Zar'ой единой. Петербуржцы штурмуют флагман Uniqlo у метро «Петроградская»

Пообносившиеся за период пандемии петербуржцы продолжают брать штурмом магазины одежды, расположенные на городских улицах. Как передает корреспондент «Фонтанки», у флагмана японской сети Uniqlo в «Доме мод» у метро «Петроградская» днем 3 июня выстроилась очередь из 30-40 человек.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Большинство в масках — хотя не у всех средства защиты надеты как положено. Социальная дистанция тоже отнюдь не всегда идеально. Магазин Uniqlo в «Доме Мод» открылся в конце 2019 года. До ухода на «карантин» в примерочные также выстраивались очереди, отмечают постоянные посетители, но сейчас люди вынуждены ждать на улице из-за того, что число посетителей внутри помещения ограничено.

Смольный разрешил возобновить работу непродовольственным магазинам площадью до 400 кв м с отдельным входом с 8 июня. Магазинам в ТЦ работать по-прежнему запрещено. Ранее главным местом модного паломничества стал флагман испанской Zara на Невском проспекте.

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