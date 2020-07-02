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02.07.2020 09:30
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Швеция начала расследование того, были ли принятые против коронавируса меры достаточными

В Швеции создана комиссия, которая займётся расследованием мер по борьбе с коронавирусом, принятых властью. Инициаторы хотят проверить, не стал ли её подход причиной большого числа смертей.

Как передаёт 2 июля РБК со ссылкой на Bloomberg и Deutsche Welle, создать независимую комиссию потребовали оппозиционные партии Швеции. Она даст оценку действиям правительства и региональных властей в сравнении с другими странами. Предварительные итоги должны быть представлены 30 ноября, окончательные — в феврале 2022 года.

Швеция — одна из немногих стран, отказавшихся от жёстких мер изоляции с начала пандемии. В стране запретили массовые мероприятия более чем на 50 участников и рекомендовали мыть руки. Научный советник шведского правительства и ВОЗ Юхан Гизеке в интервью РБК ранее говорил, что соблюдение социальной дистанции и мытьё рук — достаточные меры для остановки распространения коронавируса. Запрет выходить на улицу он назвал глупостью, а закрытие границ бесполезным ограничением. Население, по его словам, должно выработать «коллективный иммунитет» к болезни, поэтому 60 % граждан должны переболеть коронавирусом.

Однако в начале июня главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл признал, что подход властей привёл к чрезмерному числу смертей. Пожилых людей не защищали, итогом стало то, что каждой второй жертвой оказался постоялец дома престарелых.

Ко 2 июля в Швеции выявлено 69 692 случая заболевания COVID-19, умерли 5370 человек. Страна опережает соседей. В Финляндии подтверждено 7,2 тысячи случаев заражения и 328 смертей, в Норвегии 8,8 тысячи жителей заразились, 251 человек скончался, в Дании заболели 12,9 тысячи граждан, умерли 606.

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Комментарии (2)

Piter4452
Во всём виновны русские подводные лодки, осталась самая малость: выловить их и коронавирус исчезнет.
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