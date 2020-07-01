В Петербурге суд разлучил руководство подразделения Минобороны по делу о преступном сообществе. Им насчитали больше 9 млн взяток

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 1 июля Санкт-Петербургский военный суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил заключить под стражу 49-летнего руководителя 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны. Денис Монджиевский против переселения в следственный изолятор возражал и готов был расстаться со своим загранпаспортом.

После масштабных обысков, которые прошли в Петербурге по делу о преступном сообществе и взятках на стройках Минобороны, суд арестовал главу военного стройнадзора Дениса Монджиевского. Его зам отправился в домашние застенки.

Суд отправил его в СИЗО до 25 августа. Его заместитель Николай Развозин также почти два месяца пробудет в несвободе, но не в камере, а под домашним арестом. Свою вину в участии в преступном сообществе и десяти эпизодах взятки он признал.



Тот же набор статей вменяют их коллеге Игорю Касминину. Частичное признание вины и готовность сотрудничать со следствием от заключения под стражу его не спасла. Признающая вину Елена Прудская отправлена под домашний арест.



По версии следствия, фигуранты, а также иные лица, которых в деле ещё 8 человек, с июля 2019 года по апрель 2020-го в составе преступного сообщества систематически получали взятки от застройщиков на объектах инфраструктуры Западного военного округа. Предполагается, что за послабления подрядчикам они заработали не менее 9,1 млн рублей.



Как рассказывала «Фонтанка», военная контрразведка слушала разговоры в кабинете Монджиевского на протяжении года. По версии следствия, подношения от бизнесменов чиновник принимал в том числе на рабочем месте. Обыски по десяткам адресов прошли в Петербурге накануне, контракты на ремонт Петрозаводского президентского кадетского, Череповецкого военно-инженерного училища радиоэлектроники, Нахимовского военно-морского училища, Суворовского училища в Петербурге, работы в здании Главного Адмиралтейства продолжают изучать.

