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01.07.2020 16:10
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Дворцовую площадь моют c задержаниями и полицейским кортежем. Ранее там началась акция против поправок в Конституцию

Уборочная техника прервала акцию противников поправок в Конституцию на Дворцовой площади. Поливать площадь приспичило аккурат после дождя, задержания активистов не заставили себя ждать.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»
Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Как сообщает 1 июля корреспондент «Фонтанки», акция началась около 15.00. Некоторое время она проходила без серьезных эксцессов, полиция лишь интересовалась у людей с плакатами, осознают ли они, что «нарушают». Однако примерно через 50 минут на площадь выехала уборочная техника, которая начала поливать брусчатку у Александровской колонны. Машины сопровождала полиция, которая требовала не мешать работе коммунальных служб.

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Один из активистов встал с плакатом на пути поливальной машины, после чего был задержан. В пресс-службе комблага заявили, что все мероприятия проводят в плановом режиме и ни к каким акциям их не приурочивают.

Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»

Напомним, 1 июля — последний день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. На 14.00 ГИК фиксировал явку в Петербурге на уровне 62,17%.

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Комментарии (32)

***_555
Очередной акт мелкой трусости.
lietuva
Как рассказывали ветераны , во время Великой Отечественной Войны - по улицам освобождённых советских городов - иногда водили пленённую немчуру . Имела эта немчура - довольно жалкий вид . Сердобольные и всепрощающие советские граждане - даже иногда бросали им немного еды , чтобы это расхристанное , чумазое и раздолбанное воинство - не сдохло с голоду ,пока их конвоируют из пункта А в пункт Бэ .
Так вот . После прохода пленных - поливальными машинами отмывались улицы и проспекты . Чтобы и духом их не пахло . Ровно это же - надо делать и после свинчивания оголтелой либероидной швали . Чтобы не осталось от них ни пены , ни плесени . И автозаки потом тщательно продизенфицировать . Дихлофосом . Иначе , ничем эту популяцию клещей , вшей и кишечных паразитов - не выведешь . А пока не выведешь - не сможет нормально функционировать могучий организм под названием РОССИЯ .
Djnyana
Говорят.., что Великому Сражению предшествует.. Великая Тишина.., как Дань Уважения Противостоящей Стороне! (а может, как просто - настрой Воинов на одну Волну))) Когда все Воины понимают.. - многие не выживут, но Победа - Одна! Да, это - противостояние.. Воины и на одной стороне, и - на другой, Лишь Сильные Душой Выиграют Сию Битву, Сильные Духом - выиграют.. - все битвы, которые существуют! )
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