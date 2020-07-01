Дворцовую площадь моют c задержаниями и полицейским кортежем. Ранее там началась акция против поправок в Конституцию
Уборочная техника прервала акцию противников поправок в Конституцию на Дворцовой площади. Поливать площадь приспичило аккурат после дождя, задержания активистов не заставили себя ждать.
Как сообщает 1 июля корреспондент «Фонтанки», акция началась около 15.00. Некоторое время она проходила без серьезных эксцессов, полиция лишь интересовалась у людей с плакатами, осознают ли они, что «нарушают». Однако примерно через 50 минут на площадь выехала уборочная техника, которая начала поливать брусчатку у Александровской колонны. Машины сопровождала полиция, которая требовала не мешать работе коммунальных служб.
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Один из активистов встал с плакатом на пути поливальной машины, после чего был задержан. В пресс-службе комблага заявили, что все мероприятия проводят в плановом режиме и ни к каким акциям их не приурочивают.
Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»
Напомним, 1 июля — последний день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. На 14.00 ГИК фиксировал явку в Петербурге на уровне 62,17%.