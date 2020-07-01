lietuva 01 Июл 2020 в 17:53 01 Июл 2020 в 17:53

Как рассказывали ветераны , во время Великой Отечественной Войны - по улицам освобождённых советских городов - иногда водили пленённую немчуру . Имела эта немчура - довольно жалкий вид . Сердобольные и всепрощающие советские граждане - даже иногда бросали им немного еды , чтобы это расхристанное , чумазое и раздолбанное воинство - не сдохло с голоду ,пока их конвоируют из пункта А в пункт Бэ .

Так вот . После прохода пленных - поливальными машинами отмывались улицы и проспекты . Чтобы и духом их не пахло . Ровно это же - надо делать и после свинчивания оголтелой либероидной швали . Чтобы не осталось от них ни пены , ни плесени . И автозаки потом тщательно продизенфицировать . Дихлофосом . Иначе , ничем эту популяцию клещей , вшей и кишечных паразитов - не выведешь . А пока не выведешь - не сможет нормально функционировать могучий организм под названием РОССИЯ .