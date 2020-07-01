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01.07.2020 00:48
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Бесконтактная доставка. В Мурино таксист прокатил мужчину на капоте

Со всей серьезностью к социальному дистанцированию подошел водитель такси, по долгу службы оказавшийся в Мурино. Его забота о «клиенте» попала на видео.

Около полуночи 30 июня в группе «Типичное Девяткино» во «ВКонтакте» появился ролик, на которой видно, что как автомобиль с наклейками «Ситимобил», двигаясь по обочине навстречу транспортному потоку, везет на капоте мужчину в синем комбинезоне, наделяя понятие «бесконтактная доставка» новым смыслом. На этом ролик заканчивается, поэтому, остался ли «пассажир» доволен услугами перевозчика — не известно.

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Комментарии (1)

shushu
Вроде и рядом это, а вообще какой-то 13-й район
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