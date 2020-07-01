Бесконтактная доставка. В Мурино таксист прокатил мужчину на капоте
Со всей серьезностью к социальному дистанцированию подошел водитель такси, по долгу службы оказавшийся в Мурино. Его забота о «клиенте» попала на видео.
Около полуночи 30 июня в группе «Типичное Девяткино» во «ВКонтакте» появился ролик, на которой видно, что как автомобиль с наклейками «Ситимобил», двигаясь по обочине навстречу транспортному потоку, везет на капоте мужчину в синем комбинезоне, наделяя понятие «бесконтактная доставка» новым смыслом. На этом ролик заканчивается, поэтому, остался ли «пассажир» доволен услугами перевозчика — не известно.