Детские лагеря Петербурга откладывают первые заезды до 9 июля

Детские летние лагеря спешно переносят даты первых заездов со 2 на 9 июля. Об этом вечером 30 июня сообщают «Фонтанке» петербургские родители.

«Собирали детей в лагерь, ожидание, предвкушение, и все нарушил звонок вожатого, первая смена сдвигается со 2 июля на 9 июля», - написала в редакцию читательница.

Такую же новость во вторник вечером узнали от вожатых родители детей, которые должны были 2 июля заехать в загородный центр детского юношеского творчества «Зеркальный». В лагере корреспонденту «Фонтанки» сообщили, что перенос даты заезда связан с невозможностью получить результаты анализов сотрудников и медиков на коронавирус до 2 июля, поскольку 1 июля - выходной день.