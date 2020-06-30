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30.06.2020 23:49
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Детские лагеря Петербурга откладывают первые заезды до 9 июля

Детские летние лагеря спешно переносят даты первых заездов со 2 на 9 июля. Об этом вечером 30 июня сообщают «Фонтанке» петербургские родители.

«Собирали детей в лагерь, ожидание, предвкушение, и все нарушил звонок вожатого, первая смена сдвигается со 2 июля на 9 июля», - написала в редакцию читательница.

Такую же новость во вторник вечером узнали от вожатых родители детей, которые должны были 2 июля заехать в загородный центр детского юношеского творчества «Зеркальный». В лагере корреспонденту «Фонтанки» сообщили, что перенос даты заезда связан с невозможностью получить результаты анализов сотрудников и медиков на коронавирус до 2 июля, поскольку 1 июля - выходной день.

Напомним, чтобы получить разрешение на открытие лагерям нужно выполнить все профилактические требования и пройти проверку Роспотребнадзора. В частности, организации обязаны обеспечить регулярную дезинфекцию, медицинский контроль, сократить количество детей в отрядах на 50% от предусмотренного ранее. Четверть лагерей Ленобласти не решились работать в таких условиях.

© Фонтанка.Ру

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