Каждый четвертый летний лагерь Ленобласти решил не открываться
Работать по строгим профилактическим правилам в этом году отказались четверть детских лагерей Ленобласти в их классическом понимании. Из 87 стационарных учреждений открыться этим летом решили только 65 организаций. Об этом на онлайн-конференции 30 июня сообщила глава управления Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк. В пресс-службе социального блока правительства региона подтвердили эту информацию.
«У нас обычно бывает порядка 87 загородных стационарных учреждений. Это те учреждения, которым мы выдаем свои санэпидзаключения. Эта цифра для нас достаточно постоянная. Сейчас 65 [организаций] изъявили желание участвовать в летней оздоровительной кампании», — сказала главный санитарный врач Ленобласти.
Всего в реестр организации отдыха и оздоровления детей, который ведет областной комитет общего и профессионального образования, включены 613 организаций, в том числе лагеря при школах, трудовые и палаточные лагеря. Среди них уведомления о планируемом открытии в Роспотребнадзор подали 367 учреждений, уточнила Историк. Им разрешат открыться только после проверки соблюдения ими всех профилактических норм.
Правительство Петербурга 25 июня выпустило постановление об организации летнего отдыха для детей льготных категорий. Смогут ли остальные петербургские дети поехать отдыхать по сертификатам и останутся ли в отрядах места для тех, кто купил путевки за полную стоимость, власти пока сказать не могут. На фоне этой неопределенности некоторые лагеря закрываются на лето или их перепрофилируют под базы отдыха.