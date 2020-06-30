Каждый четвертый летний лагерь Ленобласти решил не открываться

Работать по строгим профилактическим правилам в этом году отказались четверть детских лагерей Ленобласти в их классическом понимании. Из 87 стационарных учреждений открыться этим летом решили только 65 организаций. Об этом на онлайн-конференции 30 июня сообщила глава управления Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк. В пресс-службе социального блока правительства региона подтвердили эту информацию.

«У нас обычно бывает порядка 87 загородных стационарных учреждений. Это те учреждения, которым мы выдаем свои санэпидзаключения. Эта цифра для нас достаточно постоянная. Сейчас 65 [организаций] изъявили желание участвовать в летней оздоровительной кампании», — сказала главный санитарный врач Ленобласти.