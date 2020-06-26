Первыми в летние лагеря поедут льготники, остальные - если останутся места и за полную цену

Смольный в этом году, похоже, отменяет сертификаты на частичную оплату детских путевок. Вместо них будут полностью бесплатные поездки, но помощь от бюджета получат втрое меньшее число детей, чем год назад.

автор фото Юрий Мартьянов/Коммерсантъ

Родители обрывают телефоны лагерям, а чиновники предлагают потерпеть. Город потратит на подорожавшие из-за противовирусных мер путевки для детей льготных категорий около 1,1 млрд рублей. Тысячи детей, которые должны были заезжать в лагеря со 2 июля, пока «повисли в воздухе»: то ли им надо будет доплачивать за сгоревшие сертификаты, то ли никаких заездов вообще не случится, - никто пока сказать родителям не может.

«Немножко надо подождать, в ближайшее время мы более подробно доведем эту информацию», - сказал «Фонтанке» в пятницу председатель комитета по соцполитике Александр Ржаненков в ответ на просьбу посоветовать что-то петербуржцам на этот счет.



Однако основная фабула решения городских властей уже ясна: вечером 25 июня было опубликовано постановление, по которому 30 тысячам «льготные» детей обещаны бесплатные путевки (в пределах 38 тысяч рублей). Про почти 100 тысяч сертификатов (на 17 тысяч), положенные еще недавно почти всем городским ребятам, в постановлении тишина.

Но за несколько часов до этого комитет по образованию четко дал понять: субсидии за июнь - точно сгорают безо всяких переносов на следующие месяцы. А что дальше - будет видно. Но с каждым днем такого «будет видно» надежды на то, что по сертификатам удастся поехать со 2 июля в лагеря Ленобласти, тают на глазах. Похоже, в Смольном решили сделать ставку на отдых только льготников. А тем, кто желает отправить за город детей из обычных семей, придется делать это полностью за свой счет.

Чтобы принять льготников, лагеря обязаны обеспечить регулярные дезинфекцию и медицинский контроль, сократить количество детей в отрядах на 50% от предусмотренной загрузки, отстранить от работы сотрудников старше 65 лет. По оценкам участников рынка, затраты на это могут достигать 3-4 млн рублей на один лагерь. Смольный обещает, что покроет дополнительные расходы на профилактические меры.



Первые городские лагеря, расположенные в Курортном районе «Заря», «Солнечный» и «Молодежное», начнут готовиться к приему детей с 29 июня. Со 2 июля к ним присоединятся еще пять государственных учреждений – четыре лагеря Центра оздоровления и отдыха «Молодежный» и «Зеркальный». Именно со 2 июля официально стартует и оздоровительный сезон в Ленобласти: и для государственных, и для частных лагерей. Фактически с этой даты готовиться к приему детей могут все, кто решился работать по новым правилам. Каждому учреждению будут назначены индивидуальные даты заездов после того, как их готовность проверит комиссия Роспотребнадзора.

Как отмечает председатель совета Ассоциации программных детских лагерей Валерий Астанчук, льготные категории действительно в приоритете, но в случае наличия резервных мест учреждения сами решат, кто их займет: например, те, кто в числе первых забронировал или оплатил путевки. Он подчеркивает, что это касается только частных лагерей, государственные, скорее всего, будут забиты под завязку.



Ранее «Фонтанка» подсчитала, что примерная совокупная вместимость областных оздоровительных комплексов составляет 22 тыс. мест. Санитарные правила урезают ее до 11 тыс. мест в смену. По данным Смольного, только льготные категории представляют более 26 тыс. детей. Получается, что в лучшем случае очередь до нельготников дойдет только к четвертой смене.

Если родителям, готовым заплатить полную стоимость еще может повезти, то с теми, кто рассчитывал на сертификаты, дела обстоят совсем непросто. Выдача таких документов в этом году стартовала 13 февраля, но ее быстро свернули из-за распространения коронавируса. Тем не менее, по данным комитета по образованию Петербурга, счет выданных за это время сертификатов составляет несколько тысяч. По подсчетам «Фонтанки», речь может идти более чем 8,9 тысячах путевок, по которым бюджет гарантировал оплату лагерям 151 млн рублей. Получить новые сертификаты сейчас невозможно, поскольку оператор их выдачи ЦОО «Молодежный» приостановил работу, а через городские МФЦ родители могут только оставить заявку, но и это в условиях строгих ограничений сделать не так легко.



Вместе с тем, власти приостановили действие уже выданных сертификатов до конца июня, а вчерашние поправки в постановление городского правительства №121 продлили это ограничение до 12 июля. Фактически «компенсированные» поездки на половину лета (с 1 июня по 12 июля) автоматически сгорели. Что делать тем, кто взял сертификаты на вторую половину сезона, пока не знают даже лагеря.

«Мы держим родителей в курсе дел, объясняем, какие постановления есть. Некоторые из тех, кто вносил предоплату, уже запрашивают возврат денег, но до 90% все-таки надеются на отдых: звонят, уточняют, пытаются найти выход», - говорит начальник ДОЛ «Северная зорька» Арина Германова.

«Мы все заинтересованы в ускоренном варианте разрешения этой проблемы и создании условий для отдыха детей», - говорит глава комитета по соцполитике Александр Ржаненков. Он порекомендовал воздержаться от покупки путевок за полную стоимость, пока «отрабатывается механизм». Однако это звучит как совет родителям провести больше времени дома со своими детьми.



Отметим, что большая часть учреждений в Ленобласти — частные, и выкручиваться из финансовой ловушки, в которую они попадают из-за строгих санитарных норм, им приходится самим. О приостановке работы еще на прошлой неделе объявили ДОЛ «Меридиан», «Каравелла», «Связист», «Град Детинец» и другие лагеря. «Зарница», «Адмиралтеец» и «Маяк» (в поселке Колосково) отменили все заезды на 2020 год. На днях примеру коллег последовал ДОЛ Физико-технического института им. А.Ф.Иоффе «Костёр».

Позже, «Каравелла» все-таки решила перепрофилироваться под семейную базу отдыха. За ней последовали «Связист» и «Маяк» (поселок Сосново). Это чуть ли не единственный способ продержаться в этом сезоне на плаву. Участники рынка отмечают, что требования к гостиницам и базам отдыха существенно мягче, чем к детским лагерям, и затраты на их исполнение примерно в четыре раза меньше.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

