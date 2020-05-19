Судьба загородного детского отдыха решится 21 мая. Или нет

Все 74 детских лагеря в Ленобласти, а также тысячи родителей Петербурга, уже купивших путевки, затаив дыхания ждут четверга. Именно 21 мая должно стать понятно, состоится ли в этом году первая смена и смогут ли дети в июне поехать на отдых за город.

Фото: Юрий Мартьянов/Коммерсантъ

Если сейчас позвонить в любой из нескольких десятков областных детских лагерей или в многочисленные городские компании, которые организовывают детский летний отдых, везде услышите одно и то же: поедем или нет, будет понятно после четверга.

Как рассказывали «Фонтанке» представители самых разных лагерей, первоначально судьбоносное заседание должно было состояться в понедельник, 18 мая. Но его перенесли – как раз на четверг. Это слово корреспондент услышал, пока готовил текст, несколько десятков раз. Его повторяют, как заклинание. На него возлагают надежды. Его ждут, его боятся и ставят все – на четверг.



А пока он не наступил, оставить заявку на покупку оставшихся путевок можно, купить их – если вы еще не успели – нельзя. Никто не хочет рисковать и не хочет говорить наверняка, состоится ли – у кого 30 мая, у кого 31-го, а у других 1 июня или даже 3-го – заезд на первую смену. Но все до единого лагери к этому полностью готовы, укомплектованы и ждут.

Самая большая загадка, которую пришлось разгадывать «Фонтанке», – что же именно это будет за совещание (или заседание), кто будет заседать и где. Диапазон версий огромен. От заседания правительства РФ, через правительства Ленобласти и Петербурга до региональных штабов по противодействию распространения коронавирусу и, в конце-концов, к межрегиональной комиссии города и области.

Только последний вариант более-менее позволяет понять суть происходящей непростой коллизии. Ведь дети должны ехать, по большей части – петербургские. Продают им путевки – по большей части петербургские компании. Но сами лагеря – на территории области. И работают не по городским, а по своим, местным правилам. Однако почти все они продают путевки с использованием сертификатов (примерно на 17 тысяч рублей каждый), которыми ведает как раз городской комитет по соцполитике. И если не будет отмашки от него, то не видать лагерям заметной доли своей выручки.



Действие этих сертификатов, по которым предоставляется частичная или полная оплата, продлили до 31 мая, хотя срок их действия – всего месяц, а получали их родители еще в марте. При этом глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков отмечает, что социальные путевки в этом году еще не обналичивались: комитет деньги никуда не переводил. «Сезон продаж обычно начинается в марте-апреле. В этом году он был приостановлен из-за коронавируса», – подчеркнул в разговоре с «Фонтанкой» глава ведомства.

Попытка прояснить коллизию с судьбоносным заседанием в четверг обернулись провалом. Ни в правительстве Ленобласти, ни в городском правительстве ничего о таком не слышали. В областном комитете по образованию вспомнили про межведомственное совещание двух регионов, на котором обычно обсуждаются вопросы координации действий чиновников двух регионов. Но оно состоится не в четверг, а в среду, и в его повестке пока никаких лагерей нет. А в четверг – да, будет совещание в правительстве Ленобласти, но там пока тоже ничего не планируется решать насчет детского отдыха.



В областном Роспотребнадзоре – который, по сути, и должен давать конкретные рекомендации о карантинном режиме организаций на территории региона – тоже говорят о межведомственной комиссии утром в среду. Будет в среду в 14:00 и заседание областного оперативного штаба по коронавирусу. Но и в его повестке нет детских лагерей.

Максимум, что удалось узнать про четверг – что в этот день действительно будет совещание правительства Ленобласти. Но в социальном блоке администрации не нашлось чиновника, готового подтвердить, что там планируют говорить про детские лагеря.

«Возможно, это будет включено в повестку перед самим совещанием – такое бывает», – робко предполагают в правительстве под напором настойчивых требований журналиста «Фонтанки» прояснить, наконец, кто же будет, в конце-концов, решать что-то про детей и почему все руководители детских лагерей с такой надеждой ждут этого дня. Но сказать наверняка чиновники ничего не могут. Похоже, этот четверг – просто какой-то фантом, и слух о нем, как о Судном дне, расходится кругами среди глав детских лагерей на совершенно религиозных началах.



Как отмечает президент Санкт-Петербургской общественной организации руководителей детского отдыха и оздоровления «Взрослые и дети» Надежда Сухолапова, лагеря Петербурга и Ленинградской области тем временем, вовсю готовятся к летнему сезону – путевки на смены уже проданы, территории убраны, здания подготовлены к заселению. Только пока непонятно, откроются ли лагеря на первую смену и каким будет новый алгоритм их работы.

В областном Роспотребнадзоре, который, собственно, и принимает решение о том, можно ли и в каком режиме работать детским лагерям, пояснили, что все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. «Пока решения о начале работы лагерей с 1 июня не принято», – как отрезали представители ведомства.

Каким в этом году будет летний отдых, тоже пока не ясно. То ли дети будут сидеть всю смену взаперти – «в режиме обсерватора» https://www.fontanka.ru/2020/05/13/69256366/ – и не смогут видеться с родителями, то ли им придется регулярно сдавать тесты на коронавирус – еще не решено. Одно понятно точно – скорее всего, сократится количество детей, проживающих в одной комнате, считает Александр Ржаненков. При этом он уверен, что если число заболеваний не пойдет на спад, то никаких разрешений на работу от Роспотребнадзора не будет.



«Места на первую смену есть, лагерь подготовлен к приему детей. Мы ждем только решения правительства о начале работы. Но пока продажи приостановлены», – рассказали в лагере «Оранжевая планета». Примерно то же самое ответили в лагерях «Зеленый город», «Чайка», «Балтийская звезда», «Голубое озеро», «Зарница».

При этом «забронировать» путевки по-прежнему можно на сайтах. Это слово берется в кавычки, потому что по закону, вернее, по постановлению №121 правительства Петербурга, этого делать на территории города нельзя. Тем не менее, корреспондент «Фонтанки» оформил заявку на покупку путевки на первую смену в лагере ДОЛ «Ракета» (относится к БГТУ «Военмех»), хотя никакого подтверждения или обратной связи не последовало. Настойчиво рекомендуют оставлять заявки и в других лагерях. «Как только что-то станет понятно, то есть в четверг, самое позднее в пятницу, мы с вами свяжемся», – обещают там.

В лагере «Чайка» совершенно справедливо отмечают, что данное постановление к ним не относится – ведь они не являются ни государственным, ни подведомственным, ни круглогодичным или сезонным лагерем, и вообще находятся на территории другого региона. Иными словами, все оздоровительные, а не санаторные лагеря начинают работу именно с июня и сейчас в аренду взрослым посетителям, которые активно выезжали на загородный отдых в апреле-мае ничего не сдают. Так же с 1 июня прекратили бронирование коттеджей на своей территории лагерь «Ленинградец» (принадлежит холдингу «Ленинец») в Рощино. Говорят, ждут детей с 1 июня.



Если первая смена не состоится или сдвинется по срокам, руководство лагеря «Чайка» обещает перенести дату путевки на любое другое время. Кстати, несмотря на нестабильность в вопросе об открытии лагерей этим летом, с начала карантина увеличился спрос на путевки со стороны тех, кто рассчитывал отправить ребенка на отдых в Европу, говорится на сайте лагеря.

По данным сайта-агрегатора детских путевок «Вокруг света», места в частных лагерях на все смены еще остались. Однако в государственные лагеря попасть уже невозможно. Андрей Заикин, директор ГБУ ДО ДООЦ «МАЯК» (находится в Вырице, подведомственен областному комитету по образованию) рассказал, что все путевки в его лагерь были раскуплены еще в январе. На сайте лагеря указано, что из-за коронавируса сроки первой смены действительно сдвигаются, но начнется она 3 июня. Но вот начнется ли на самом деле – вопрос пока открытый.

Сам Андрей Заикин отмечает, что прогнозы пока неутешительные. И дело не только в разрешении на работу. Дело в том, что сейчас очень трудно попасть в обычную поликлинику, а сотрудникам лагерей (которым нужно сдать примерно по 12 анализов), банально из-за этого не приступить к работе на первой смене. А значит, пока нет никакого регламента по работе лагерей, в июне смены не начнутся, считает директор лагеря «Маяк».

Как подчеркнул Валерий Астанчук, председатель совета Ассоциации программных детских лагерей, все продажи остановились еще 1 апреля. «До начала карантина лагеря успели продать около 60% путевок. Если первую смену отменят, решение о возврате денег будет приниматься в индивидуальном порядке», – отмечает эксперт.

Однако, по его мнению, вернуть деньги в полном объеме смогут далеко не все лагеря. Из расчета, что работать в этом году планируют 74 организации (в сумме на 22 тысячи мест), получается, что всего было куплено более 13 тыс. путевок. По словам участников рынка, некоторые лагеря уже могли потратить деньги на благоустройство территории и подготовку к открытию сезона. И если в этом году смены не состоятся, то, судя по всему, родителям останется верить, что их деньги были потрачены на благое дело – помощь лагерям.

Сейчас отправить ребенка на отдых можно попробовать не только в Ленобласть, но и в Крым. Например, компания Smart Camp предлагает уже с 31 мая послать детей в Евпаторию. Цена смены на 21 день – лишь немногим больше, чем в обычные лагеря в Ленобласти, но дополнительно оплачивается «авиапакет» за 23 тысячи рублей. Вылет из «Пулково» в сопровождении вожатых, из Симферополя трансфер на автобусе.

Судя по словам администратора, спрос на такую услугу серьезный: в ближайшее время в Евпаторию отправится около 20 детей из Петербурга. Однако «Фонтанке» не удалось купить билеты в этот лагерь – сказали «сюрприз!» и что до четверга оплату не принимают. Про совещание, которого они в этот день, наверняка, как и все остальные ждут (ведь таких совпадений не бывает), ничего не говорят. Версия с этим магическим днем там другая: недавно Smart Camp получил крупный заказ, и сейчас распределяет детей по разным сменам, чтобы всем хватило места, сообщила представитель компании. Так что, до 21 мая получить подтверждение брони именно на первую смену, которая стартует через 12 дней, невозможно. Если места появятся, представитель лагеря обещает связаться.

В компании «Хаглар», которая оперирует несколькими лагерями в Ленобласти и Крыму, смотрят в будущее более реалистично: «На первую смену точно не отправляем детей. Решаем вопрос, как возвращать деньги или компенсировать купленные путевки. На этой неделе должно пройти какое-то совещание, на котором, видимо, будет принято конкретное решение – ждем. Но, судя по всему, только с июля что-то начнется».

В социальном блоке правительства Ленобласти на вопрос «Фонтанки» о режиме работы детских лагерей подчеркнули, что курируют работу лишь нескольких государственных организаций. Они в очень ограниченном режиме действительно планируют начать работу 1 июня, но будут принимать лишь детей-сирот. Да и то только если Роспотребнадзор разрешит. Всех остальных школьников областные чиновники пока планируют принимать не раньше июля.

Денис Лебедев, Александра Сидоркина, «Фонтанка.ру»

