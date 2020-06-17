Соблюсти строгие антикоронавирусные рекомендации Роспотребнадзора, урезать количество мест на 50%, закупить антисептики и маски, не брать в штат 65+ - прикинув расходы и доходы, директора лагерей насчитали миллионы в минусе.

Про детские лагеря забудьте. Они закрываются на лето, чтобы не работать в убыток

Фото: Подгорчук Александр/Коммерсантъ

Около часа дня 17 июня закончилось совещание с участием Смольного, на котором было решено, что с 1 июля в лагеря Ленобласти отправятся дети петербургских медработников и ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Таких - около 25 тысяч. До остальных очередь на организованный отдых дойдет только на третьем этапе снятия ограничений даже если они купили путевки по сертификатам, - таков, как рассказали "Фонтанке” участники рынка, итог.

В комитете по образованию подтвердили, что постановление, регулирующее работу лагерей, ожидается в начале следующей недели. В нем будут прописаны категории отдыхающих, сроки заездов и объем бюджетного финансирования на каждого ребенка.

Предполагается, что из-за коронавируса смены сократятся вдвое, а цена путевок может вырасти из-за затрат на санитайзеры, средства индивидуальной защиты, бесконтактные термометры. Также учреждениям потребуется компенсация за то, что они примут в 2 раза меньше детей, чем смогут разместить.

Решившие этим летом открыться учреждения будут обязаны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, по которым наполнение групп и отрядов не должно превышать 50% от проектной мощности. Постановления правительства Петербурга об организации детского отдыха в этом году до сих пор нет, оно может появиться лишь в начале следующей недели. В комитете по образованию обещают, что в нем будут прописаны категории отдыхающих, сроки заездов и объем бюджетного финансирования на каждого ребенка. Что касается родителей-владельцев сертификатов и покупателей путевок за полную стоимость, посетившие совещание говорят: “до 30 июня эта тема закрыта”. Ранее “Фонтанка” подсчитала, что все 74 областных лагеря с совокупной вместимостью 22 тысячи мест продали еще до начала коронавиурсных ограничений на это лето более 13 тыс путевок.



Перед детскими оздоровительными комплексами встал вопрос - смогут они открыться с выполнением всех чиновничьих рекомендаций или нет. Помимо половинной загрузки, организации обязаны будут перед приемом детей обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений, дистанцию между воспитанниками, не менее двух раз в день измерять им температуру и продумать схемы изоляции, если появятся заболевшие. Все это - еще и дополнительные расходы, которые лягут тяжким бременем на и без того не особо рентабельную экономику детского отдыха. Участники рынка предварительно оценивают расходы в 3-4 млн рублей каждому.

Также санитарные нормы требуют отстранить от работы сотрудников старше 65 лет, а значит, что решившимся открыть этим летом учреждениям придется искать новые молодые кадры.

Работать по строгим правилам коронавирусного времени решились в итоге не все. Одни приостановили работу на неопределенный срок, другие - уже попрощались с детьми до следующего сезона. Наиболее острая необходимость закрыться на лето появилась у находящихся на балансе петербургских предприятий (и являющихся непрофильными активами). Основная причина - требование о наполнении групп и отрядов на 50%, которое владельцы считают очень строгим и разорительным.



Родители в соцсетях ведут печальный список комплексов, которые не примут детей этим летом. О приостановке работы еще в начале недели объявили ДОЛ “Меридиан”, “Каравелла”, “Связист” и “Град Детинец”. “Зарница”, “Адмиралтеец” и “Маяк” (в поселке Колосково) отменили все заезды на 2020 год. Получившие оплату по путевкам сейчас возвращают деньги.

“Наш лагерь работает с 1958 года. В самый сложный экономический период мы принимали детей на отдых. К нашему большому сожалению, мы вынуждены в этом году сделать паузу по независящим от нас обстоятельствам. Всех ждём на следующий год”, - сказано в сообщении “Маяка”. Родители отреагировали на такие новости эмоционально. Одни печалились из-за крушения последней надежды, другие высказали негодование в адрес главной санитарной службы.

В отличие от своих коллег ДОЛ “Меридиан”, принадлежащий одноименной приборостроительной научно-производственной фирме, пока приостановил работу только до августа, а точнее - до особого распоряжения. “Если будет спад заражений, я допускаю, что с августа будем лагерь открывать”, - сообщил “Фонтанке” гендиректор предприятия Александр Копанев.



“Меридиан” за смену может разместить 200 детей. Чтобы он работал хотя бы в ноль, нужно хотя бы 150, поясняет директор лагеря Галина Скородумова. Согласно требованиям Роспотребнадзора, сейчас там в смену можно будет разместить только 90 (шесть отрядов). По словам начальницы учреждения, это может нанести приборостроительной фирме “Меридиан”, на балансе которой находится учреждение, убыток более 7 млн рублей. Вряд ли это разорило бы владельцев компании: в прошлом году при выручке в 2,1 млрд рублей ее чистая прибыль составила 463 млн рублей. Однако почему из-за требований Роспотребнадзора частная компания должна доплачивать за детский отдых - вопрос открытый.

Такая оценка потенциальных убытков оказалась близка и другим участникам рынка. По мнению директора ДОЛ “Адмиралтеец” (принадлежит АО “Адмиралтейские верфи”) Светланы Картасовой возможные убытки от работы комплекса по строгим правилам могут составить примерно 10 млн рублей.

“Завод принял решение законсервировать лагерь на летний период в связи с этой ситуацией, - говорит она. Здесь опасаются еще и усиленных проверок надзорных органов в случае открытия. - Во-первых, драконовские требования, во-вторых, завод сам испытал на себе случаи заболевания коронавирусом. Кому это надо?”



“Если это действительно 50%-ное сокращение [от численности отрядов] - это катастрофа для всех частных лагерей. Государственные - не в счёт, потому что они защищены. Этого никто не выдержит, и неважно сколько миллионов [убыток] - полмиллиона или 30 млн”, - считает директор ДОЛ “Каравелла” Сергей Слепов.

В закрывающихся на лето учреждениях по-разному обстоят дела с возвратом денег. В этой ситуации выиграли те, кто осторожничал и только бронировал путевки, а не продавал. Так, “Меридиану” не пришлось возвращать ничего, а “Горизонт” вернул средства за единичные коммерческие путевки, которые у него были. “Адмиралтеец” - по 100 путевкам, которые успели оплатить родители.

Самым же пострадавшим в этой ситуации, по мнению участников рынка, оказалась “Каравелла”, прикрепленная к приборостроительному заводу имени А.А. Кулакова. Чтобы избежать массовых возвратов, администрация предлагает альтернативные способы компенсации сгоревших путевок. Если работа в этом году так и не начнется, что рассматривают возможность работы комплекса как семейной базы отдыха.



Первые лагеря заработали на этой неделе. Счастливчиками, которые приняли детей 15-16 июня, стали государственные “Россонь”, “Орион”, “Восток”, “Маяк” (поселок Вырица) и “Березняки”. К ним привезли более 200 воспитанников. Но речь идет лишь о льготных категориях - детях областных медработников и ребятах из областных детдомов и интернатов, пояснила член президиума петербургской «Ассоциации «Взрослые и дети», начальница ДОЛ “Горизонт” Надежда Сухолапова.

Картинки с первых заездов сильно отличаются от того, как это помнят по своему детству читатели “Фонтанки”.



Фото: скриншот сообщения на официальной странице лагеря в Instagram Фото: скриншот сообщения на официальной странице лагеря в Instagram

В петербургском комитете по образованию ситуацию с закрытием летних лагерей прокомментировали так: “Летняя оздоровительная кампания пока и не начиналась, Роспотребнадзор не разрешает. В ближайшее время мы ожидаем решения относительно июля”. Учреждениям, которые планируют открываться, нужно будет либо выполнять все требования, либо не принимать детей.

Евгения Горбунова, “Фонтанка.ру”

