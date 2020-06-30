Смольный получил 600 заявок на упрощенные летние кафе. Из-за шквала обращений выдача разрешений происходит с задержкой
Выдача разрешений на упрощенные летние кафе в Петербурге происходит с задержкой из-за технических неполадок. Об этом сообщил 30 июня комитет имущественных отношений Смольного.
Прием заявок начался 25 июня, Смольный обещал рассмотреть их за пять дней. Всего поступило уже более 600 обращений. Согласовать успели половину заявок, поданных в первый день, то есть около 60.
«Информационная система «Кадастр-2», в которой протекает вся процедура, с трудом справляется с таким темпом работы комитета», - заявили в КИО.
Сейчас неполадки устранены, 1 июля сотрудники КИО выйдут на работу для сокращения сроков задержек.
В этом сезоне «летние кафе» в виде выносных столиков разрешено устанавливать по упрощенному порядку - без оформления договора на размещение НТО
Подробнее о том, как получить разрешение под летнее кафе читайте здесь.