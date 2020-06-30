Петербуржец устал ремонтировать свой BMW и подал в суд на импортера. Отсудил 15 млн
Житель Петербурга купил автомобиль BMW, а спустя некоторое время машина стала регулярно требовать ремонта. В конце концов мужчина подал в суд на представительство «БМВ». Суд встал на его сторону.
Как сообщает 30 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 22 октября 2018 года истец для личных нужд приобрел по договору купли-продажи автомобиль BMW 730LD XDRIVE 2017 года выпуска. Затем у него возникли проблемы с эксплуатацией автомобиля. Гарантия на тот момент еще действовала.
В период с декабря 2018 года по март 2019-го уполномоченная импортером ООО «БМВ Русланд Трейдинг» компания неоднократно ремонтировала BMW истца, устраняя неполадки, которые затем появлялись вновь. Сроки устранения недостатков были нарушены.
Автовладелец подал в суд на ООО «БМВ Русланд Трейдинг» и попросил взыскать с компании стоимость нового такого же автомобиля (8 059 425 рублей), неустойку в
По заключению экспертов, с выявленными при осмотре недостатками эксплуатация BMW 730XDRIVE невозможна. Представитель ответчика на суде возражал против иска, но Ленинский районный суд Петербурга вынес решение взыскать с ООО «БМВ Русланд Трейдинг» в пользу истца стоимость автомобиля, 2 миллиона рублей неустойки за просрочку удовлетворения требований потребителя и штраф в пользу потребителя в размере 5 029 712,50 рубля.
В 2016 году житель Ленобласти устроил целую акцию у автосалона в Петербурге, выразив свое недовольство автомобилем Range Rover в ругательных наклейках, которыми обклеил машину. В «Jaguar Land Rover Россия» на возмущения клиента ответили, что проведенная диагностика никаких неполадок не выявила. В итоге разобраться решили через суд.