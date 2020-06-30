Петербуржец устал ремонтировать свой BMW и подал в суд на импортера. Отсудил 15 млн

Житель Петербурга купил автомобиль BMW, а спустя некоторое время машина стала регулярно требовать ремонта. В конце концов мужчина подал в суд на представительство «БМВ». Суд встал на его сторону.



Как сообщает 30 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 22 октября 2018 года истец для личных нужд приобрел по договору купли-продажи автомобиль BMW 730LD XDRIVE 2017 года выпуска. Затем у него возникли проблемы с эксплуатацией автомобиля. Гарантия на тот момент еще действовала.

В период с декабря 2018 года по март 2019-го уполномоченная импортером ООО «БМВ Русланд Трейдинг» компания неоднократно ремонтировала BMW истца, устраняя неполадки, которые затем появлялись вновь. Сроки устранения недостатков были нарушены.