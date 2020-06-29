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29.06.2020 20:32
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С томографии легких на такси. Комитет по транспорту возьмет на себя развозку пациентов с подозрением на COVID-19

Комитет финансов Смольного выделит комтрансу 23 млн рублей на доставку граждан с КТ до места проживания. Речь идет о петербуржцах с подозрением на COVID-19.

Проект правительственного постановления опубликован 29 июня. В нем говорится, что речь идет о доставке «граждан, потенциально зараженных новой коронавирусной инфекцией, прошедших процедуру компьютерной томографии в специализированных центрах до места проживания». Порядок такой развозки комтранс должен будет разработать сам.

Напомним, амбулаторный сортировочный центр, который делает компьютерную томографию легких, в апреле заработал на базе Мединститута имени Березина Сергея. Пациентов там принимают по скорой и в зависимости от результата отправляют либо домой, либо в стационар. Сейчас КТ для пациентов с легкой формой коронавируса или подозрением на него делают в поликлинике № 106.

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Комментарии (3)

Maalex
А кто будет дезинфицировать такси после поездки кашлюна ковидлового?
SlawaPiter
Естественно это должно быть такси Мерседес !
Kezevo
А чего ещё не через 5 лет спохватились
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