С томографии легких на такси. Комитет по транспорту возьмет на себя развозку пациентов с подозрением на COVID-19

Комитет финансов Смольного выделит комтрансу 23 млн рублей на доставку граждан с КТ до места проживания. Речь идет о петербуржцах с подозрением на COVID-19.



Проект правительственного постановления опубликован 29 июня. В нем говорится, что речь идет о доставке «граждан, потенциально зараженных новой коронавирусной инфекцией, прошедших процедуру компьютерной томографии в специализированных центрах до места проживания». Порядок такой развозки комтранс должен будет разработать сам.

Напомним, амбулаторный сортировочный центр, который делает компьютерную томографию легких, в апреле заработал на базе Мединститута имени Березина Сергея. Пациентов там принимают по скорой и в зависимости от результата отправляют либо домой, либо в стационар. Сейчас КТ для пациентов с легкой формой коронавируса или подозрением на него делают в поликлинике № 106.