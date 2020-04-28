Амбулаторный сортировочный центр, который делает компьютерную томографию легких, с начала недели заработал на базе Мединститута имени Березина Сергея (МИБС). Частная клиника принимает пациентов по скорой помощи.



Как сообщили 28 апреля в центре, на 6-ю Советскую пациентов с подозрением на COVID-19 привозят с 26-го числа. Там им делают КТ и, в зависимости от результата, отправляют либо домой, либо в стационар.

Работает центр круглосуточно, проверять может в день по 70 человек. За первые сутки там было выявлено 8 случаев пневмонии, пятерых госпитализировали.