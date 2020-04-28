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28.04.2020 17:34
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Проверять легкие пациентов начали амбулаторно. Горожан сортируют в частном медцентре, но бесплатно

Амбулаторный сортировочный центр, который делает компьютерную томографию легких, с начала недели заработал на базе Мединститута имени Березина Сергея (МИБС). Частная клиника принимает пациентов по скорой помощи.

Как сообщили 28 апреля в центре, на 6-ю Советскую пациентов с подозрением на COVID-19 привозят с 26-го числа. Там им делают КТ и, в зависимости от результата, отправляют либо домой, либо в стационар.

Работает центр круглосуточно, проверять может в день по 70 человек. За первые сутки там было выявлено 8 случаев пневмонии, пятерых госпитализировали.

На территории учреждения есть зонирование и отдельные входы и выходы для медперсонала. Пациентов обслуживают бесплатно, по системе ОМС.

Фото: Медицинский институт Березина Сергея (МИБС)
Фото: Медицинский институт Березина Сергея (МИБС)

У Покровской больницы, где также обследуют пациентов с подозрением на коронавирус, сегодня снова очередь из пары десятков машин скорой помощи.

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Комментарии (3)

miaow
Кстати, а на чем их отправляют домой? Скорая обратно отвозит или велкам в такси и общественный транспорт?
260657101
МИБС, но МЕД институт.
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