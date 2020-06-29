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29.06.2020 19:50
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Более 50 дополнительных электричек из Петербурга запустят со 2 июля

Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК) со 2 июля запустит более 50 дополнительных электричек на маршрутах из Петербурга и обратно. Об этом 29 июня сообщили «Фонтанке» в пресс-службе оператора пригородных перевозок. Информацию подтвердили в Комитете по транспорту.

«На основании ежедневного мониторинга населенности пригородных поездов по согласованию с субъектами РФ с 2 июля 2020 года размеры движения пригородных поездов в целом по компании будут увеличены и составят 76 % от базового графика по рабочим дням и 78% по выходным», — сообщили в СЗППК.

Информацию об этом подтвердили в петербургском комитете по транспорту. «Должно быть добавлено в общей сложности более 50 электропоездов по разным направлениям, в том числе по востребованным Финляндскому и Балтийскому», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Фонтанка» писала, что петербуржцы в выходные ездили за город в переполненных электричках. 27 июня пассажиры на станции Яхтенная не смогли втиснуться в электричку, направлявшуюся в Сестрорецк. Вечером того же дня горожане в забитых вагонах возвращались домой с озёр. В комтрансе сообщали, что новый график движения электричек находится на согласовании.

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Комментарии (8)

Maik5
Не дополнительные они, а которые были и то не все.
hayalci33
А СЗППК разродилась с ответом по поводу вчерашних событий по Сестрорецкому направлению? Обещали написать...
Hans-Christian
Дебилы! Это не дополнительные электрички, а отменённые тупым жадным руководством СЗППК!!!
С каждым годом население аггломерации растёт, а транспортная доступность только ухудшается - новых дорог не строится, расписание пригородных поездов всё хуже и хуже.
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