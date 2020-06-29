Более 50 дополнительных электричек из Петербурга запустят со 2 июля

Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК) со 2 июля запустит более 50 дополнительных электричек на маршрутах из Петербурга и обратно. Об этом 29 июня сообщили «Фонтанке» в пресс-службе оператора пригородных перевозок. Информацию подтвердили в Комитете по транспорту.



«На основании ежедневного мониторинга населенности пригородных поездов по согласованию с субъектами РФ с 2 июля 2020 года размеры движения пригородных поездов в целом по компании будут увеличены и составят 76 % от базового графика по рабочим дням и 78% по выходным», — сообщили в СЗППК.