Петербуржцы возвращались из-за города в переполненных электричках. Новый график движения «на согласовании»
Горожане, выехавшие в выходной день купаться на озера к северу от Петербурга, возвращались домой в забитых людьми электричках. Об этом вечером 27 июня «Фонтанке» сообщили читатели.
Коллапс случился на станциях Кавголово, Токсово и Кузьмолово в районе 17:00. По словам очевидцев, пассажиры пытались штурмом взять переполненные пригородные поезда, но в вагоны влезла только половина желающих. Остальные остались дожидаться следующей электрички на перроне.
Похожая ситуация произошла в субботу около 12:00 на станции «Яхтенная». Пассажиры не смогли втиснуться в электричку, направляющуюся в Сестрорецк.
В пресс-службе Октябрьской железной дороги заявили, что объем перевозок определяют власти региона, на территории которого они осуществляются. В свою очередь, в петербургском комитете по транспорту сказали, что новый график движения, который увеличит количество электричек на востребованных маршрутах, находится на согласовании.