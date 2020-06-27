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27.06.2020 21:21
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Петербуржцы возвращались из-за города в переполненных электричках. Новый график движения «на согласовании»

Горожане, выехавшие в выходной день купаться на озера к северу от Петербурга, возвращались домой в забитых людьми электричках. Об этом вечером 27 июня «Фонтанке» сообщили читатели.

Коллапс случился на станциях Кавголово, Токсово и Кузьмолово в районе 17:00. По словам очевидцев, пассажиры пытались штурмом взять переполненные пригородные поезда, но в вагоны влезла только половина желающих. Остальные остались дожидаться следующей электрички на перроне.

Фото: читатель "Фонтанки"
Фото: читатель "Фонтанки"

Похожая ситуация произошла в субботу около 12:00 на станции «Яхтенная». Пассажиры не смогли втиснуться в электричку, направляющуюся в Сестрорецк.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги заявили, что объем перевозок определяют власти региона, на территории которого они осуществляются. В свою очередь, в петербургском комитете по транспорту сказали, что новый график движения, который увеличит количество электричек на востребованных маршрутах, находится на согласовании.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

ТиМуР
В моём детстве петербуржцы были стройней ..)
Да . . Да ... «И деревья выше» ;)
***_555
А почему полицаи их не вяжут за нарушение режима?
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