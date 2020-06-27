Горожане, выехавшие в выходной день купаться на озера к северу от Петербурга, возвращались домой в забитых людьми электричках. Об этом вечером 27 июня «Фонтанке» сообщили читатели.



Коллапс случился на станциях Кавголово, Токсово и Кузьмолово в районе 17:00. По словам очевидцев, пассажиры пытались штурмом взять переполненные пригородные поезда, но в вагоны влезла только половина желающих. Остальные остались дожидаться следующей электрички на перроне.