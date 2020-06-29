Беглов заявил, что эпидемия в Петербурге пошла на спад перед голосованием по поправкам

Голосование по поправкам в Конституцию проходит в Петербурге на спаде эпидемии, ситуация с коронавирусом в городе улучшается, заявил губернатор Александр Беглов.



«Эпидемическая ситуация по-прежнему сложная. Но город постепенно возвращается к обычной жизни. Коэффицент распространения инфекции устойчиво держится ниже единицы. Выздоравливает больше людей, чем заболевает. Число инфицированных в апреле удваивалось каждые пять дней. Сейчас каждые 30 дней. Этот показатель продолжает замедляться. Есть прогресс по тяжелым больным. Уменьшается количество госпитализаций», — заявил глава города 29 июня в эфире «Радио России».