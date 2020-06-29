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29.06.2020 18:35
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Беглов заявил, что эпидемия в Петербурге пошла на спад перед голосованием по поправкам

Голосование по поправкам в Конституцию проходит в Петербурге на спаде эпидемии, ситуация с коронавирусом в городе улучшается, заявил губернатор Александр Беглов.

«Эпидемическая ситуация по-прежнему сложная. Но город постепенно возвращается к обычной жизни. Коэффицент распространения инфекции устойчиво держится ниже единицы. Выздоравливает больше людей, чем заболевает. Число инфицированных в апреле удваивалось каждые пять дней. Сейчас каждые 30 дней. Этот показатель продолжает замедляться. Есть прогресс по тяжелым больным. Уменьшается количество госпитализаций», — заявил глава города 29 июня в эфире «Радио России».

По его словам, Смольный действует осторожно, согласовывая каждый шаг с Роспотребнадзором.

За последние сутки в России выявлено 6 719 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 93 летальных исхода, сообщает 29 июня оперштаб. В Санкт-Петербурге — 219 новых подтверждённых случаев заражения.

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Комментарии (13)

spb7771250
А по койками он не хочет дать данные? И по скорой помощи по госпитализация. А то если р0 считать по тем данным, что мы и так каждый день видим, то, конечно, спад... Хотелось бы узнать как там оно в реальности.
Stiff_21
Вот же ИРОД
ДоДо
Во! Даже вирус понимает, когда борзеть не следует. Дрессированный. Аппарат ЦК КПСС обзавидовался бы.
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