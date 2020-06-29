Крупнейший в мире атомный ледокол зайдет в Кронштадт, чтобы поменять сгоревший двигатель

«В Кронштадте мы планируем производить замену неисправного ГЭДа. Все это будет сделано в доке им. Велещинского. Там есть возможность завести и отдоковать ледокол таким образом, чтобы выполнить операцию по замене двигателей в рамках предложенной технологии. А кто заплатит? Ну, наверное, те, кто сожгли. И те, кто поставили бракованное изделие», — заявил журналистам глава ОСК 29 июня во время онлайн-конференции.

Операцию по замене сгоревшего гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу ледокола «Арктика» проведут в кронштадтском доке, заявил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

По его словам, ходовые испытания ледокола планируют завершить до конца июля. И зимнюю навигацию 2020/21 года он может провести уже в работе.

Напомним, что крупнейший в мире атомный ледокол «Арктика», построенный на Балтийском заводе в Петербурге, получил повреждения при швартовных испытаниях. Двигатель вышел из строя из-за короткого замыкания.