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29.06.2020 16:30
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Крупнейший в мире атомный ледокол зайдет в Кронштадт, чтобы поменять сгоревший двигатель

Операцию по замене сгоревшего гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу ледокола «Арктика» проведут в кронштадтском доке, заявил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«В Кронштадте мы планируем производить замену неисправного ГЭДа. Все это будет сделано в доке им. Велещинского. Там есть возможность завести и отдоковать ледокол таким образом, чтобы выполнить операцию по замене двигателей в рамках предложенной технологии. А кто заплатит? Ну, наверное, те, кто сожгли. И те, кто поставили бракованное изделие», — заявил журналистам глава ОСК 29 июня во время онлайн-конференции.

По его словам, ходовые испытания ледокола планируют завершить до конца июля. И зимнюю навигацию 2020/21 года он может провести уже в работе.

Напомним, что крупнейший в мире атомный ледокол «Арктика», построенный на Балтийском заводе в Петербурге, получил повреждения при швартовных испытаниях. Двигатель вышел из строя из-за короткого замыкания.

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Комментарии (5)

RemyMartin
Новый жеж ледокол, а уже двигло спалить успели. (
SlawaPiter
Главное чтобы на него ничего не уронили и не сожгли.., как "Кузю".
hal9000
В Кронштадте нормально..я там бананы брал как то дешевле в магните чем у нас..и йогурт..
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