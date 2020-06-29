В Петербурге количество умерших пациентов с коронавирусом увеличилось на 19

До 1105 человек увеличилось количество человек, умерших от коронавируса в Северной столице. Об этом 29 июня сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».



За сутки в России зафиксировано 93 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 9 166 человек.



На 29 июня выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 — 6 719 в 83 регионах, из них в Петербурге 219.



Всего в стране нарастающим итогом выявлено 641 156 заболевших в 85 регионах.

