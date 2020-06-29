FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +18
69.13р77.54р
Конституция-2020Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
29.06.2020 10:40
0
Печать

В Петербурге количество умерших пациентов с коронавирусом увеличилось на 19

До 1105 человек увеличилось количество человек, умерших от коронавируса в Северной столице. Об этом 29 июня сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

За сутки в России зафиксировано 93 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 9 166 человек.

На 29 июня выявлено заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 — 6 719 в 83 регионах, из них в Петербурге 219.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 641 156 заболевших в 85 регионах.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний