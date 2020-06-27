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27.06.2020 19:12
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Прокуратура обжаловала решение суда, который освободил обвиняемого в насилии над полуторагодовалой дочерью

Бугульминский районный суд Татарстана оправдал 27-летнего местного жителя, обвиняемого в насилии сексуального характера над полуторагодовалой дочерью. Не согласившись с таким решением, обвинение подало апелляцию. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В конце октября 2019 года приехавшие на вызов в один из частных домов Бугульмы врачи скорой помощи обнаружили кровотечение у полуторагодовалой девочки. Она оставалась дома вместе с отцом и двумя другими детьми.

Врач-гинеколог местной районной больницы обнаружил у девочки травмы, свидетельствовавшие о насилии. Следователи провели проверку, возбудили уголовное дело и предъявили отцу семейства обвинения в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

В апреле суд оправдал мужчину, сославшись на отсутствие доказательств наличия у него «прямого умысла» на совершение насилия в отношении ребенка.

Прокуратура считает, что результаты экспертизы, показания отца и матери ребенка вместе с другими доказательствами говорят, что подсудимый не мог нанести такие травмы дочке случайно и сделал это умышленно. Поэтому обвинение обжаловало решение суда.

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Комментарии (6)

Ирина Шульц
Помимо всего-я про законы РФ-у судей ,которые фактически оправдали насильника-извращенца-они что в принципе уже НЕЛЮДИ? У них нет своих детей,внуков??? Да эту мразь надо расстрелять -а они-нет доказательств на умысел??????Судей этих самих сажать надо за такие решения.
Чёрт Опасный
"сославшись на отсутствие доказательств наличия у него «прямого умысла»" - это вообще что?
Это можно сделать мимоходом, неумышленно?
alex-un
"Да здравствует российский суд, самый гуманный суд в мире!"
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