Прокуратура обжаловала решение суда, который освободил обвиняемого в насилии над полуторагодовалой дочерью

Бугульминский районный суд Татарстана оправдал 27-летнего местного жителя, обвиняемого в насилии сексуального характера над полуторагодовалой дочерью. Не согласившись с таким решением, обвинение подало апелляцию. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.



В конце октября 2019 года приехавшие на вызов в один из частных домов Бугульмы врачи скорой помощи обнаружили кровотечение у полуторагодовалой девочки. Она оставалась дома вместе с отцом и двумя другими детьми.



Врач-гинеколог местной районной больницы обнаружил у девочки травмы, свидетельствовавшие о насилии. Следователи провели проверку, возбудили уголовное дело и предъявили отцу семейства обвинения в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

