По «медицинским» улицам и местам Петербурга проведут в Военно-медицинском музее

Когда на карте появились первые «медицинские» названия? И почему «Клиническая улица» — одно из них, а «Лабораторный проспект» — нет? Об этом расскажут 19 июня на экскурсии «Пойду гулять по Боткинской, сверну на Госпитальную. Дома и улицы «медицинского Петербурга». 12+



Боткинская улица Фото: wikipedia.org Поделиться Поделиться





Кажется, у проспекта Медиков в Петроградском районе название вполне логичное. Проспект находится на Аптекарском острове, ведет к Аптекарской набережной. На нем — НИИ гриппа, неподалеку — Институт экспериментальной медицины, Институт мозга человека… Но до 1970 года проспект именовался Электросварочным (по заводу «Электрик»). Да и был не проспектом, а проездом.



Площадь Военных Медиков тоже имела другое название — правда, тоже «медицинское»: Боткинская, как и улица рядом. В честь физиолога Сергея Петровича Боткина, выдающегося организатора медицины: санитарную карету, «бабушку» современной скорой помощи, придумал он.



Переулок Дохтурова (не существует с конца 1970-х) иногда поминают в ряду других медицинских топонимов, хотя к докторам он не имеет отношения: Дохтуров Дмитрий Сергеевич был генерал от инфантерии, герой войны 1812 года. А вот Вильгельм Конрад Рентген тоже медиком не был, но улицу, названную в честь этого физика-нобелиата, вполне можно назвать «медицинской».



Название экскурсии хоть и начинается словами «Пойду гулять по Боткинской, сверну на Госпитальную…», далеко идти не придется. Совершим путешествие во времени и пространстве прямо в Военно-медицинском музее (Лазаретный пер., д. 2, вход с ул. Введенского канала, д. 6). Узнаем о врачах, которые были настолько выдающимися, что в их честь были названы улицы, площади и проспекты. Подробности на сайте музея. Начало в 18:30.



Александра Шеромова

