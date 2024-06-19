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    Замглавы МИД РФ Рябков: Украина никогда не вступит в НАТО

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    Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса (НАТО), заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга, обозначившего условием вступления Украины в военный блок победу в конфликте с РФ. Слова Рябкова прозвучали в интервью ТАСС.

    По утверждению замглавы МИД, «решение лидеров НАТО от 2008 года, что Украина станет членом НАТО, и стало спусковым крючком всего того кризиса, который мы наблюдаем сегодня».

    «Если натовцы готовы и дальше ходить по граблям и история их ничему не учит, то они будут рукояткой этих грабель получать по лбу, и синяки у них будут все сильнее», прибавил дипломат.

    Ранее Рябков заявил, что параметры военной доктрины России и основы государственной политики в области ядерного сдерживания нуждаются в уточнении, и работа над этим уже ведется.

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