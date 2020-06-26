«Русь сидящая» объявила о своем закрытии. Фонд проиграл суд на 1,3 млн рублей петербургскому правозащитнику Идрисову

Как следует из материалов, размещенных на сайте Невского районного суда Петербурга, судья частично удовлетворила иск правозащитника Динара Идрисова к благотворительному фонду помощи осужденным и их семьям «Русь сидящая». Информация опубликована на сайте судебной инстанции.

«Русь сидящая» объявила о своем закрытии. Причиной стали судебные тяжбы с петербургским правозащитником Динаром Идрисовым. Последний выиграл у фонда суд по делу об увольнении, в результате чего счета организации оказались арестованы.

Подробности трудового спора его участники приводят в социальной сети Facebook. По словам исполнительного директора фонда Ольги Романовой, разногласия с бывшим сотрудником возникли из-за разного видения характера предоставления юридической помощи подзащитным.

«История такая. Много лет мы дружили с питерским активистом Динаром Идрисовым, а потом взяли на работу. К сожалению, мы быстро обнаружили, что Динар не способен работать в команде. Но главное — он берет деньги с подзащитных, защищая их от нашего имени. Мы так никогда не делаем, это принципиально. Мы уволили Динара. Динар подал на нас в суд, и сегодня он его выиграл», — описала обстоятельства, предшествовавшие судебному процессу, Романова.

По ее словам, теперь фонд должен снова принять бывшего сотрудника на работу и выплатить ему 1,3 миллиона рублей.

«Таких денег у нас нет, теперь все наши счета арестованы и мы закрываемся. Что это означает? Это означает, что пока мы будем работать без юридического лица и без счетов. А потом что-нибудь придумаем», — добавила исполнительный директор, подчеркнув, что для обращающихся за помощью ничего не изменится, и, попросив всех временно воздержаться от пожертвований.