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26.06.2020 23:00
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«Русь сидящая» объявила о своем закрытии. Фонд проиграл суд на 1,3 млн рублей петербургскому правозащитнику Идрисову

«Русь сидящая» объявила о своем закрытии. Причиной стали судебные тяжбы с петербургским правозащитником Динаром Идрисовым. Последний выиграл у фонда суд по делу об увольнении, в результате чего счета организации оказались арестованы.

Как следует из материалов, размещенных на сайте Невского районного суда Петербурга, судья частично удовлетворила иск правозащитника Динара Идрисова к благотворительному фонду помощи осужденным и их семьям «Русь сидящая». Информация опубликована на сайте судебной инстанции.

Подробности трудового спора его участники приводят в социальной сети Facebook. По словам исполнительного директора фонда Ольги Романовой, разногласия с бывшим сотрудником возникли из-за разного видения характера предоставления юридической помощи подзащитным.

«История такая. Много лет мы дружили с питерским активистом Динаром Идрисовым, а потом взяли на работу. К сожалению, мы быстро обнаружили, что Динар не способен работать в команде. Но главное — он берет деньги с подзащитных, защищая их от нашего имени. Мы так никогда не делаем, это принципиально. Мы уволили Динара. Динар подал на нас в суд, и сегодня он его выиграл», — описала обстоятельства, предшествовавшие судебному процессу, Романова.

По ее словам, теперь фонд должен снова принять бывшего сотрудника на работу и выплатить ему 1,3 миллиона рублей.

«Таких денег у нас нет, теперь все наши счета арестованы и мы закрываемся. Что это означает? Это означает, что пока мы будем работать без юридического лица и без счетов. А потом что-нибудь придумаем», — добавила исполнительный директор, подчеркнув, что для обращающихся за помощью ничего не изменится, и, попросив всех временно воздержаться от пожертвований.

https://www.facebook.com/100000727481004/posts/3424823790885170/?d=n

Идрисов, в свою очередь, в той же соцсети опубликовал пост, в котором написал, что трудовой спор был связан с его увольнением «за прогул с должности руководителя юридической клиники в Петербурге в 2019 году». Он также отметил, что на стадии реплик предложил ответчику мировое соглашение с суммой компенсации морального вреда в один рубль, но якобы предложение «отказались обсуждать».

«Русь сидящая» — проект благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям. Организация была создана в 2008 году Ольгой Романовой и другими активистами. Два года назад Минюст признал ее иностранным агентом.

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Комментарии (7)

vft
"Что это означает? Это означает, что пока мы будем работать без юридического лица и без счетов. А потом что-нибудь придумаем." А про банкротство и материальную ответственность с ним связанную эта юристка-агент не в курсе?
vitor
Придётся ей работать идти, в Германии много мест свободных например вагоны мыть в метро.Козлова своего можно сказать выкупила, он сбежал, татарина всяла на работу он её кинул. старушка явно в печали.
Olen
Какая-то мутная организация, помогают бесплатно, но счёт для пожертвований есть.
Так бесплатно или за пожертвования?
Или это типа РПЦ, вера бесплатно, а службы только за пожертвования.
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