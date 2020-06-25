Вьетнам продлил запрет на въезд иностранных туристов

Правительство Вьетнама разрешило въезд в страну иностранных специалистов и предпринимателей-инвесторов, посещение Вьетнама иностранными туристами пока не может быть разрешено, сообщает в 25 июня РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны Нгуен Суан Фука.

Премьер призвал присутствующих к бдительности по отношению к вероятности второй волны заражений коронавирусной инфекцией, которая может снова быть ввезена во Вьетнам из-за границы.

Обращаясь к прозвучавшим на заседании предложениям об открытии коммерческого авиасообщения, премьер отметил необходимость серьезного обдумывания как самого такого шага, так и мер эпидемиологической безопасности, которые понадобятся для предотвращения распространения инфекции в случае, если этот шаг будет одобрен и сделан.