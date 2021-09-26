Житель Вьетнама получил 2,5 года тюрьмы за заражение коронавирусом четырёх человек

Суд Центрального Вьетнама огласил приговор местному жителю, который был признан виновным в нарушении правил карантина и заражении COVID-19 четырёх человек.



Как сообщает 26 сентября издание VnExpress, в июле этого года 39-летний Фан Ван Хоа на грузовике отправился из столицы страны Хошимина в свой родной город. По вьетнамским законам все граждане, которые возвращаются из неблагополучных по санитарным показателям районов, обязаны предоставить справку о состоянии здоровья и уйти на карантин на две недели. Однако мужчина нарушил правила, свободно передвигался по городу и даже принял участие в поминках. Через восемь дней после возвращения у него были выявлены симптомы COVID-19, анализы также подтвердили наличие инфекции.

