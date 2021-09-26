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Житель Вьетнама получил 2,5 года тюрьмы за заражение коронавирусом четырёх человек

Во Вьетнаме местный житель приговорён к 30 месяцам тюрьмы за распространение COVID-19

Суд Центрального Вьетнама огласил приговор местному жителю, который был признан виновным в нарушении правил карантина и заражении COVID-19 четырёх человек.

Как сообщает 26 сентября издание VnExpress, в июле этого года 39-летний Фан Ван Хоа на грузовике отправился из столицы страны Хошимина в свой родной город. По вьетнамским законам все граждане, которые возвращаются из неблагополучных по санитарным показателям районов, обязаны предоставить справку о состоянии здоровья и уйти на карантин на две недели. Однако мужчина нарушил правила, свободно передвигался по городу и даже принял участие в поминках. Через восемь дней после возвращения у него были выявлены симптомы COVID-19, анализы также подтвердили наличие инфекции.

Позднее стало известно, что ещё четыре человека, с кем Фан Ван Хоа контактировал, тоже заразились коронавирусом. В итоге его признали виновным в «распространении опасных инфекционных заболеваний». За это во Вьетнаме полагается тюремный срок. Ближайшие 30 месяцев мужчина проведёт за решёткой.

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Комментарии (5)

264527831
При чем тут Вьетнам? У нас больше миллиона привитых каждый день заражают здоровых и что их будем сажать, забавненько.
SlawaPiter
Надо ожидать в России. Ручная Дума поддержит любой бред лишь бы удержаться у кормушек, у силовиков очередной повод "борьбы" с оппозицией...
Аппаратчик мокрой классификации
Цэ годно! Цэ необходимо перенять на Высшем Уровне!! :))
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