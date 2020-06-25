Запрос на альтернативу

На заседании питерского парламента 23 июня категорически отказались не то, что поддерживать - даже обсуждать мой проект изменений Конституции, касающихся срока правления и полномочий президента.

Проект, который я предлагал - это часть "Конституции свободных людей", которую разработали мои коллеги из "Яблока" вместе с Общественным конституционным советом, в качестве альтернативы поправкам Путина.

Главные моменты: два срока президента по 4 года и никаких "обнулений"; обязанность президента назначить премьера, которого самостоятельно предложила Дума; обязанность президента отправить правительство или любого его члена в отставку в случае вотума недоверия ему со стороны парламента; президент назначает того генпрокурора, которого представил Совет Федерации; президент лишается права назначать судей – оно передается Совету Федерации по представлению Высшей квалификационной коллегии судей; нет никакого пожизненного сенаторства для президента после отставки и никакой его неприкосновенности, и нет никаких «президентских сенаторов» в верхней палате парламента, а тем более пожизненных.



Результат: 11 голосов за включение в повестку дня, 1 - против, остальные (единороссы и ЛДПР) как обычно в таких случаях от голосования уклонились.

И дело не только в том, что наши предложения кардинально противоположны спущенным сверху, а любая попытка в зале заседаний ЗАКСа усомниться в их правильности вызывает у единороссов священный ужас, сопровождающийся заклинаниями о "вставании с колен", проклятиями в адрес "лихих 90-х" и криками о "пятой колонне" и "предателях".

Дело в том, что допустить эту дискуссию единороссы никак не могли - их ждал неминуемый позор, ибо поправки Путина не выдерживают конкуренции с альтернативой. Поэтому их невозможно публично защитить в дискуссии на парламентской трибуне (да и в любой другой обстановке, если это, конечно, не программы Соловьева-Киселева-Норкина-Скабеевой).

И это не оценочное мнение автора, а результат только что проведенного опроса Левада-центра.

По этому опросу, проведенному с 11 до 17 июня (опрошено 1516 человек старше 18 лет по репрезентативной выборке населения России), только 25% поддержали бы поправки Путина к Конституции, если бы на голосование вместе с ним выносилась бы альтернатива, предложенная «Яблоком». При этом 28% поддержало бы "Конституцию свободных людей", и 26% проголосовали бы против обоих проектов.



Это означает, что есть очень серьезный запрос на альтернативу.

И это - в условиях, когда поправки "Яблока" государственными и окологосударственными информационными ресурсами замалчивались, а назойливая реклама «путинской Конституции» в последние три месяца не звучит разве только из утюга. Её "продвигают" придворные актеры и придворные режиссеры, придворные музыканты и придворные общественники, придворные поэты и придворные писатели.

Замечу: 80% участников опроса Левада-центра считают, что «Конституцию свободных людей» было бы правильно вынести на голосование наравне с поправками Путина. А если говорить об отдельных поправках "Яблока", то 95% опрошенных — за обязанность государства лечить детские заболевания за счет бюджета; 90% — за передачу пенсионных накоплений по наследству; 82% - за выборность членов Совета Федерации, 77% — за введение индивидуальных накопительных счетов для зачисления части доходов от экспорта природных ресурсов; 58% — за закрепление в Конституции единого возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин на уровне 60 лет, со снижением пенсионного возраста для женщин на 2 года за каждого ребенка; 68% – за наделение Госдумы правом выносить вотум недоверия отдельным членам правительства, 51% – за наделение депутатов правом выдвигать кандидатуру премьер-министра; 54% — за сокращение срока полномочий президента с 6 до 4 лет.



Кстати, участники опроса отвечали и на вопрос, как они относятся к проведению «общероссийского голосования» в разгар пандемии коронавируса.

И 60% считают, что это неправильно.

Эти цифры означают, что в честном споре с альтернативой путинские поправки не смогли бы победить.

Это очень хорошо понимают в Кремле - недаром все силы брошены на административное принуждение "бюджетников" к голосованию, на предельное облегчение процедур голосования, упрощающее работу фальсификаторов, и на "досрочку", результаты которой очень легко будет подменить.

Так не организовывают голосование за предложения, которые популярны в народе.

P.S. Сопредседатели Общественного конституционного совета - Евгений Гонтмахер, Леонид Никитинский, Владимир Рыжков и Григорий Явлинский, а также председатель "Яблока" Николай Рыбаков, в открытом обращении предложили Владимиру Путину отложить голосование 1 июля и начать "настоящий диалог: с дебатами, агитационной кампанией всех сторон, с альтернативным проектом Конституции свободных людей, с предоставлением людям возможности проголосовать отдельно по каждой поправке из внесенных проектов".



Иллюзий относительно ответа, конечно, не питаю.

Но иначе, какие бы якобы убедительные проценты якобы дружно поддержавших путинские поправки Элла Памфилова не огласила бы утром 2 июля - веры им не будет.

Борис Вишневский

