Помочь тем, кто пострадает от «карантина»

Городское правительство почти каждый день вводит новые запреты и ограничения ради борьбы с коронавирусом: по их жесткости мы уже почти догнали Москву.

По сути, «карантинными» (хотя официальный карантин и не введен) мерами до 30 апреля блокируется работа в нескольких областях: досуг и развлечения, кино, театры, концертные залы, туризм, гостиничный бизнес, физкультура и спорт, распространение любой печатной продукции.

На «выходную неделю» с 28 марта до 5 апреля к ним добавляются общепит, торговля (за рядом исключений) и сфера услуг.

На эту же неделю перестают работать многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных услуг, блокируется действие льготных проездных «карточек» для школьников, студентов и пенсионеров, и отменяется больше сотни «маршруток», перевозящих пассажиров.



Да, большинство этих мер являются хоть и неприятными, но вынужденными.

Но, во-первых, среди них есть как минимум спорные — поспешно переписанные из карантинных постановлений московского правительства.

А во-вторых, ни слова о реальной поддержке тех граждан и организаций, которые (без всякой своей вины) пострадают от введения этих мер.

Эта поддержка совершенно необходима — об этом я в среду написал губернатору Александру Беглову.

Что, на мой взгляд, нужно сейчас сделать?

Те, кто из-за карантинных мер остался без работы, должны (не менее, чем на полгода) быть освобождены от оплаты жилья и коммунальных услуг. Почему — понятно: им просто нечем будет платить. Либо город компенсирует потери поставщикам этих услуг, либо доплачивает гражданам к пособию по безработице. Иначе они окажутся в отчаянном положении — особенно при нынешних тарифах ЖКХ.

Малый бизнес, который более других сейчас пострадал от карантинных мер, надо освободить от арендной платы за помещения, находящиеся в госсобственности. Опять же, если нет доходов — с чего платить аренду? И именно освободить, а не отсрочить: не должно быть такого, чтобы потом пришли и потребовали уплатить за все прошедшие месяцы — под угрозой выселения.



Для тех малых предпринимателей, которые выкупают арендованные помещения, предусмотреть отсрочку платежей. И отменить все пени и штрафы для некоммерческих организаций и малого бизнеса за задержки по оплате жилья и коммунальных услуг.

Мы хотим, чтобы граждане, которым надо совершать поездки по делам в центр, пересели из общественного транспорта (для уменьшения уровня опасности распространения вируса) на личные автомашины или велосипеды? Тогда давайте введем мораторий на взимание платы за парковку в центре города (сейчас это сделала, например, Прага). И срочно организуем дополнительные велостоянки.

Постановления правительства города фактически лишают горожан права проводить публичные акции, выражая свой протест. Но в таком случае надо прекратить все действия властей, которые вызывают эти протесты.

Прекратить стройки, строительные работы, против которых выступают граждане, полагая, что это приводит к ущербу для их жилья. Прекратить попытки сноса исторических и других важных для горожан зданий, попытки «реконструкции» объектов, против которых есть значительное число возражений, строительство на месте зеленых зон, формально не входящих в перечень ЗНОП, вырубку деревьев, относительно аварийности которых у граждан есть сомнения. И «заморозить» все проекты, реализация которых требует предварительного проведения публичных слушаний, которые сейчас практически невозможны.



На дистанционный режим переведены школы, и, скорее всего, будет организовано «свободное посещение» детских садов.

С одной стороны, чем меньше детей в школах и садиках, тем меньше опасность. С другой — далеко не у всех есть дедушки и бабушки, которые могут сидеть с ребенком (детсадовцем или младшеклассником), если родители работают. Да и контакты с теми, кому больше 65 лет, настоятельно советуют ограничивать.

Что делать? Материально поддержать — социальными выплатами — тех, кто оставит сейчас детей дома, не отводя в садик или в школу.

Теперь о тех мерах, предложенных правительством, которые мне представляются, мягко говоря, спорными.

Закрываются МФЦ — и что делать тем, у кого срывается срочная сделка, например по приобретению долгожданного жилья? А никаких исключений не предусмотрено. Да, можно попробовать действовать через нотариуса с электронной подписью — но тогда придется заплатить 15–20 тысяч. И для многих это весьма ощутимая сумма.

Закрываются непродовольственные магазины — но продолжают работать винно-водочные. При закрытых кафе, барах и ресторанах, театрах и кино, местах проведения досуга и развлечений. Не получим ли мы к концу «длинных выходных» такой эффект, что мало не покажется? Может быть, ограничить продажу алкоголя на это время? Да, после Нового года тоже есть длинные выходные. Но нет «блокировки» всех публичных мест проведения свободного времени.



Наконец, приостанавливается льготный проезд в общественном транспорте. Цель понятна: чтобы меньше ездили. А если человеку надо поехать к врачу? Или навестить одинокого родственника или друга, нуждающегося в уходе? Почему он должен будет платить полную стоимость проезда? И, между прочим, это прямое нарушение петербургского закона, который не дает правительству права временной отмены действия социальных льгот.

Да, ситуация серьезна. Но любые меры, которые затрудняют нормальную жизнь граждан или снижают их уровень жизни, должны компенсироваться мерами помощи.

За счет чего? — резонный вопрос. Ответ прост: за счет отказа от инфраструктурных проектов, от «государственно-частных партнерств», где расходы государственные, а доходы частные, и других необязательных расходов города.

Жду, что мне ответит губернатор.

